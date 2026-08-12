    • 12 de agosto de 2026 - 06:49

    Comienza un taller de escritura creativa en la Dirección de Bibliotecas Populares

    Será dictado por el escritor chileno Cristián Brito Villalobos y está destinado a personas con o sin experiencia.

    La sede de la Dirección de Bibliotecas Populares será la sede del taller de Cristian Brito Villalobos

    La sede de la Dirección de Bibliotecas Populares será la sede del taller de Cristian Brito Villalobos

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan convoca a la comunidad a participar de un taller de escritura creativa que será dictado por el escritor chileno Cristian Brito Villalobos, periodista y magíster en literatura hispanoamericana. La propuesta busca brindar herramientas narrativas para que los asistentes desarrollen una voz propia.

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    "Este curso no está enfocado a escritores con experiencia; busca que cualquier persona pueda poner sus ideas y relatos en un papel. Involucra imaginación y el aprendizaje de técnicas para lograr textos fluidos, coherentes y atractivos. Invitamos a todos los apasionados por escribir a sumarse", destacó Brito Villalobos.

    La metodología del taller

    A través de dinámicas grupales, se trabajará para estimular la creatividad y vencer el temor a la página en blanco. Asimismo, los participantes podrán perfeccionar técnicas sobre estructuración de relatos, construcción de personajes, manejo del ritmo, diálogos e imágenes poéticas.

    Uno de los pilares del taller es aprender a leer con mirada de autor, analizando textos literarios para comprender sus recursos. A su vez, el intercambio grupal permitirá recibir críticas constructivas y fundamentadas para enriquecer cada producción. Más allá del aprendizaje técnico, el espacio busca fomentar la constancia y consolidar un hábito de escritura y aprendizaje colectivo.

    Datos útiles

    Taller de escritura creativa

    • Frecuencia y horario: una sesión semanal, los días miércoles de 15:00 a 17:00 h

    • Lugar: Dirección de Bibliotecas Populares (Las Heras esquina 25 de Mayo)

    • Destinatarios: Personas de 18 años en adelante. No se requiere experiencia previa

    • Costo: $15.000 mensuales.

    • Consultas e inscripciones:

      • Correo electrónico: [email protected]

      • WhatsApp / Teléfono: +56 9 4259 1822 (número de Chile).

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