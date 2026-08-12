Comienza un taller de escritura creativa en la Dirección de Bibliotecas Populares

Será dictado por el escritor chileno Cristián Brito Villalobos y está destinado a personas con o sin experiencia.

La sede de la Dirección de Bibliotecas Populares será la sede del taller de Cristian Brito Villalobos

La Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan convoca a la comunidad a participar de un taller de escritura creativa que será dictado por el escritor chileno Cristian Brito Villalobos, periodista y magíster en literatura hispanoamericana. La propuesta busca brindar herramientas narrativas para que los asistentes desarrollen una voz propia.

"Este curso no está enfocado a escritores con experiencia; busca que cualquier persona pueda poner sus ideas y relatos en un papel. Involucra imaginación y el aprendizaje de técnicas para lograr textos fluidos, coherentes y atractivos. Invitamos a todos los apasionados por escribir a sumarse", destacó Brito Villalobos.

La metodología del taller A través de dinámicas grupales, se trabajará para estimular la creatividad y vencer el temor a la página en blanco. Asimismo, los participantes podrán perfeccionar técnicas sobre estructuración de relatos, construcción de personajes, manejo del ritmo, diálogos e imágenes poéticas.

Uno de los pilares del taller es aprender a leer con mirada de autor, analizando textos literarios para comprender sus recursos. A su vez, el intercambio grupal permitirá recibir críticas constructivas y fundamentadas para enriquecer cada producción. Más allá del aprendizaje técnico, el espacio busca fomentar la constancia y consolidar un hábito de escritura y aprendizaje colectivo.

Datos útiles Taller de escritura creativa