El Coro Beruti inicia otro ciclo de conciertos antes de su gira por Colombia

El Coro Beruti, bajo la dirección de María Elina Mayorga, pone nuevamente en marcha el Programa Coral Provincial "Conciertos junto a la comunidad" . Antes de emprender su gira por Colombia el 7 de septiembre, la agrupación brindará dos presentaciones comentadas en San Juan.

Las funciones se llevarán a cabo en diferentes escenarios locales. La primera presentación tendrá lugar el jueves 13 de agosto a las 21:30 en el CENS 188, colegio secundario nocturno de adultos ubicado en Salta 1279 Norte (esquina Av. Circunvalación, Capital). La segunda cita será el domingo 16 de agosto a las 10:00 en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen , situada en la Calle 1 de Mayo, Rivadavia.

" Esto está relacionado con la continuidad de una acción que hacemos hace muchos años y en la que creemos profundamente, que es el trabajo de ir sembrando una semilla a través del canto coral, en distintos espacios de la comunidad , ya sea iglesias, escuelas, museos, etc., en la ciudad y los departamentos", dijo María Elina Mayorga a DIARIO DE CUYO sobre el sentido y el impacto de esta iniciativa.

Asimismo, destacó la importancia de descentralizar la actividad artística: " A veces no hay que focalizar solo en conciertos en grandes salas , sino que igualmente importante es acercar el repertorio coral donde la gente está reunida para sus actividades y puede destinar un momento para escucharnos", explicó.

En relación con el programa y el valor pedagógico del canto colectivo, la directora valoró la diversidad de la música vocal. " El repertorio coral tiene una gran riqueza, no importa cuáles sean las obras , las clásicas, con su literatura y poesía, nos abren la imaginación, nos acercan a otros mundos. Las obras sacras nos muestran cómo nuestra fe se manifiesta a través de la música; y las populares tienen el sabor de representar a las distintas identidades nacionales, regionales o de otros países", sostuvo.

Además, resaltó el vínculo directo y cercano que se establece con el público en estos espacios vecinales: "Esos conciertos comentados, que tienen esa posibilidad de acercarse a todos, son muy importantes para nosotros, porque percibimos la repercusión de la gente en el mismo momento, nos da cercanía con el público… Por ahí hay gente que quizás no tuvo la oportunidad de ir a un concierto, pero tiene la sensibilidad… entonces, si la montaña no va a Mahoma…", expresó Mayorga, no sin destacar el apoyo institucional.

"Hace muchos años que el Coro Beruti hace estos conciertos para la comunidad, y ahora recomenzamos. Este año nos acompaña el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, así que estamos muy agradecidos", agregó la referente.

"Este ciclo está inserto en lo que nosotros llamamos el Programa Coral Provincial. En esta ocasión serán dos, antes de la Gira a Colombia, que empieza el 7 de septiembre, y continuaremos luego. Estamos con un año muy intenso, pero muy felices, sintiendo que estamos encontrando apoyo en un trabajo en el cual tenemos una profunda convicción y al que podemos darle continuidad con estas ayudas, porque este trabajo silencioso en estos espacios vecinales es una forma muy eficaz de plantar la semilla de la educación y la cultura y el interés por el canto coral, con todo lo que eso conlleva, desde la disciplina al conocimiento de la historia en la que las obras fueron compuestas, por ejemplo. Es como descubrir el mundo desde una mirada diferente", concluyó.