Adrián Suar y Natalia Oreiro: el regreso de una dupla con buena química

Adrián Suar y Natalia Oreiro debutan como dupla en la gran pantalla con una comedia de enredos.

La pantalla grande sanjuanina recibe este jueves 13 de agosto el estreno nacional de Yo, Narciso, una nueva comedia cinematográfica encabezada por Adrián Suar, ahora junto a Natalia Oreiro. Trece años después del fenómeno televisivo de Solamente vos, los reconocidos actores vuelven a compartir créditos para explorar las dinámicas del ego con ironía, en una propuesta altamente esperada.

Bajo la dirección del propio Suar y con un guion elaborado junto a Pablo Solarz, la cinta se adentra en la obsesión moderna por el reconocimiento ajeno. La historia sigue los pasos de Rocío Flores (Oreiro), una socióloga dispuesta a descifrar la vanidad contemporánea para su nuevo libro. En su afán investigativo, la académica decide encubrirse como paciente de Máximo Rey (Suar), un desmedido cirujano plástico. Lo que inicia como un estudio científico de campo deriva velozmente en un enredo emocional repleto de manipulaciones y confusiones.

Adrián Suar y Natalia Oreiro aseguraron que la química está intacta La producción recurre al humor ácido no solo como recurso de entretenimiento, sino como herramienta para exponer dinámicas vinculares complejas.

El elenco principal se completa con destacadas actuaciones de Eleonora Wexler, Julieta Zylberberg y una participación especial de Moria Casán, aportando una impronta hilarante a las peripecias de los protagonistas.