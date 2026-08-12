    • 12 de agosto de 2026 - 16:18

    San Juan dirá presente en la emisión especial de Unísono por el Día del Niño

    El grupo sanjuanino A poncho representará a la provincia en el especial del ciclo del INAMU transmitido a través de la Televisión Pública.

    A poncho, el trío de San Juan que le pondrá su sello al especial del Día del Niño en Unísono.&nbsp;

    A poncho, el trío de San Juan que le pondrá su sello al especial del Día del Niño en Unísono. 

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    Por Estela Ruiz M.

    El próximo domingo 16 de agosto a las 17:00 h, por la Televisión Pública, el programa Unísono presentará una edición especial por el Día del Niño. Con la participación estelar de Pipo Pescador y la conducción de Carla Ritrovato, la emisión contará con la actuación del reconocido grupo sanjuanino A poncho junto a otros artistas independientes del país.

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    Esta entrega especial del ciclo producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), espacio que difunde la producción independiente de todos los estilos y provincias del país, volverá a mostrar la diversidad musical argentina, en este caso para la infancia. En este tren, también serán parte del envío Chingalepa y Palmito Encamino (Buenos Aires), Sin Cordones (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Carito Caroé (Neuquén).

    El grupo sanjuanino A Poncho, el domingo, en un especial de Unísono, por la TV Pública

    El grupo sanjuanino A Poncho, el domingo, en un especial de Unísono, por la TV Pública

    A poncho: música y paisajes sanjuaninos

    "Decidimos participar para tener más visibilidad, a nivel nacional, de nuestras composiciones que están arraigadas a la cultura cuyana desde una mirada infantil", dijo a DIARIO DE CUYO Laura Pastén, una de las integrantes de combo -junto a Stella Más y Fernando Musu- sobre el propósito de sumarse a la convocatoria televisiva nacional.

    Respecto a la selección del material que eligieron para mostra a la audiencia de todo el país, la artista detalló que "desde lo visual se verá el paisaje de Lomas de las Tapias, un parque natural y paisaje protegido situado en los departamentos Ullum y Albardón. Es un paisaje hermoso que tiene nuestra provincia para que se luzca a nivel nacional”. En cuanto a lo musical, Pastén agregó que la canción será 'Doña Segunda', un gato cuyano, poniendo en valor la música de nuestra zona cuyo, un gatito disparato lleno de confusiones y momentos divertidos donde también visibiliza la danza para bailar”. “Es una conjunción visual completa para conocer los paisajes de nuestra provincia y su música", remarcó la artista.

    Asimismo, Pastén reflexionó sobre la trayectoria del proyecto y lo que representa esta oportunidad en su historia musical, dedicada a los más chicos.

    "Para nosotros significa una gran alegría y orgullo total ya que vamos a representar a la provincia de San Juan. Hace 11 años que venimos haciendo música para las infancias, nuestro repertorio tiene composiciones propias repensadas para dar un mensaje y educar a nuestros peques, así que más que felices que puedan valorar el arte musical regional propio y más que agradecidos a Unísono, INAMU y a la TV Pública", concluyó.

    Mirá el anuncio de la nueva emisión de Unísono

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