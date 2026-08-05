La sanjuanina Guadalupe de la Fuente llega a la Televisión Pública con su música

La música sanjuanina vuelve a proyectarse a todo el país. La cantautora Guadalupe de la Fuente llegará a la pantalla de la Televisión Pública para presentar su obra en el programa Unísono. La cita federal será el próximo domingo a las 17 horas, en una emisión especial dedicada a la escena independiente argentina.

La participación de la artista local surgió a través de una iniciativa oficial para promocionar talentos del interior. "Decidí participar porque encontré una convocatoria de INAMU (Instituto Nacional de la Música). El programa en el que van a transmitir mi canción se llama Unísono, es el encargado de mostrar toda la música federal de la Argentina. Es muy importante para mí poder llegar a la TV Nacional en un programa que tanto ayuda a la escena independiente", explicó De la Fuente a DIARIO DE CUYO sobre esta gran oportunidad.

Una balada local en Unísono Para esta presentación nacional, la solista eligió un tema con gran arraigo entre sus seguidores. "Elegí esta canción 'Desatino' porque es una de las que más le gusta al público y se sienten reflejados; la canción es una balada muy sentida que habla de la ruptura de una relación y querer desearle el bien a esa persona aunque ya no sea lo mejor estar juntas", detalló sobre el sentido y la lírica de su obra.

Este paso representa un hito dentro de una carrera construida con constancia y trabajo colectivo. "Para mí llegar a la TV Nacional y con mi música es una felicidad enorme porque vengo trabajando junto a mi equipo hace muchos años y es una gran oportunidad para llegar a más corazones", expresó la cantautora sanjuanina.

Alegría compartida La emoción también se trasladó a sus redes sociales, donde Guada compartió la noticia con su comunidad de seguidores: "Hola amig@s, estoy muy feliz de contarles que este domingo a las 17 hs llega mi música a la TV Nacional. Tengo el agrado de que sea en Unísono por la TVP. Gracias Unísono, hace mucho esperaba esta oportunidad y ser parte de este bello programa".