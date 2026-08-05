    • 5 de agosto de 2026 - 19:58

    25 de Mayo se prepara para vivir otro "Idilio Criollo"

    Se trata de la cuarta edición de certamen folclórico, que tendrá lugar los días 8 y 9 de agosto, con un jurado de primer nivel.

    25 de mayo volverá a recibir a bailarines y agrupaciones de la provincia, en la 4ta. edición del Festival.&nbsp;

    25 de mayo volverá a recibir a bailarines y agrupaciones de la provincia, en la 4ta. edición del Festival. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las danzas folclóricas volverán a ser protagonistas. Los días 8 y 9 de agosto, el Polideportivo 25 de Mayo, ubicado en la localidad de Santa Rosa, recibirá a bailarines y agrupaciones de San Juan en la 4° edición del certamen Idilio Criollo, organizado por la academia de danzas homónima.

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    Este encuentro, que ya se afianzó como un referente en la agenda cultural departamental, promete dos jornadas intensas dedicadas al folclore argentino, que busca “revalorizar las raíces, promover la integración de bailarines y brindar un espectáculo de alto nivel artístico” al público.

    Un jurado de trayectoria

    Para integrar la mesa examinadora, la organización convocó a tres figuras de amplia proyección dentro de la danza tradicional:

    Constanza Ostrowsky(Mendoza): Licenciada en Folklore y profesora con orientación en Folklore y Tango egresada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Cuenta con 25 años de trayectoria como bailarina profesional, es maestranda en Antropología Social, coreógrafa, directora general de Vendimias en Malargüe y autora del libro "Cueca Malargüina, memoria y vivencia de un pueblo".

    Juan Peletier (San Juan): Instructor de Danzas Folklóricas y maestro preparador de campeones de malambo. Destacado ganador del Pre Cosquín en los rubros Solista de Malambo y Conjunto de Malambo ("El Malón"), además de galardonado como Revelación del Pre Cosquín con los conjuntos "Estilo Federal" y "El Ramalazo". Es director del cuarteto Laborde (Estilo Federal Mendoza), co-coreógrafo de La Huella Malambo y Pica Hueso Malambo, y jurado del Certamen Nuevos Valores Pre Cosquín en sus ediciones 2025 y 2026.

    Micaela Luna (Tucumán): Profesora de Danzas Folklóricas Argentinas, codirectora del "Ciclo de Parejas" y bailarina de extensa trayectoria. Entre sus distinciones destacan los títulos de Ganadora de la Pareja Nacional de Cueca Norteña, Paisana Nacional en el Festival Nacional del Malambo y Embajadora de Cultura y Tradición Provincial. Posee una relevante trayectoria como jurado y disertante en certámenes y seminarios del país.

    Con inscripciones aún abiertas, los interesados pueden comunicarse con los profesores Karina Caballero (2645704190) o Ariel Godoy (2645147916).

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