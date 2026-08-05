INXSIDE llega a San Juan con un show tributo a INXS: fecha, entradas y todo lo que hay que saber

El homenaje a la banda australiana repasará clásicos como Need You Tonight, New Sensation y Never Tear Us Apart. El recital será el sábado 15 de agosto en el Cine Teatro Municipal.

Los fanáticos de INXS tendrán una cita especial en San Juan. El próximo sábado 15 de agosto, desde las 21 horas, llegará al Cine Teatro Municipal el espectáculo INXSIDE, un show homenaje que recreará los grandes éxitos de la legendaria banda australiana.

La propuesta, presentada por Savia Producciones con el acompañamiento de la Ciudad de San Juan y el Cine Teatro Municipal, invita al público a revivir la energía y el sonido de una de las bandas más influyentes del rock internacional.

Durante la noche sonarán canciones que marcaron generaciones, entre ellas “Need You Tonight”, “New Sensation”, “Never Tear Us Apart” y “Suicide Blonde”, además de otros clásicos del repertorio de INXS.

Entradas para INXSIDE en San Juan Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entrada Web. Como promoción especial, el valor será de $15.000 hasta el miércoles 5 de agosto inclusive.

El espectáculo comenzará a las 21 horas en el Cine Teatro Municipal de San Juan, ubicado en la Ciudad de San Juan.