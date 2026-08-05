La construcción, los proveedores mineros y la CGT respaldaron el acuerdo por U$S250 millones entre San Juan y Vicuña

El anuncio del gobernador Marcelo Orrego sobre el acuerdo alcanzado con Minera Vicuña Argentina comenzó a cosechar este miércoles las primeras repercusiones entre los sectores que aparecen como los principales beneficiarios del desarrollo del proyecto. La Cámara de la Construcción, la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) y la CGT San Juan valoraron el convenio que prevé un aporte anticipado de 250 millones de dólares para financiar obras de infraestructura y destacaron el impacto que podría tener sobre la economía provincial.

INXSIDE llega a San Juan con un show tributo a INXS: fecha, entradas y todo lo que hay que saber

Durante la cadena provincial, Orrego informó la firma de un acuerdo con Minera Vicuña Argentina mediante el cual la empresa realizará un aporte único, no reembolsable ni compensable para ejecutar infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, varios años antes del inicio de la etapa de producción del proyecto. Además, anunció la creación de un fideicomiso financiado con un aporte adicional del 1,5% sobre la facturación bruta del emprendimiento, mientras que el convenio mantiene el esquema de regalías mineras del 3% y será enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de CASEMI, Juan Pablo Delgado, quien interpretó el anuncio como una muestra de confianza de la empresa en el futuro del proyecto. "Es una ratificación de que Vicuña viene avanzando. Hay confianza. Es lo que todos queremos, va a ser muy importante para la provincia. Es una gran noticia para San Juan", sostuvo.

Para Delgado, el destino que tendrán los fondos abre una oportunidad concreta para la economía local. "Si está destinado a obras, se necesitan prestadores que lo realicen. Es un derrame genuino. Va a ser una inyección directa para la economía", afirmó.

El dirigente también destacó el mensaje que deja el convenio firmado entre la provincia y la compañía minera. "El mensaje es el apoyo de Vicuña a la provincia. Este proyecto va a cambiar la matriz productiva de San Juan. Se necesitan rutas de acceso para la minería que se viene", señaló.

Desde el sector de la construcción, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ramón Martínez, también manifestó su respaldo al acuerdo y puso el foco en el impacto que podría tener sobre la actividad y el empleo. "Celebramos que se consolide un esquema en el que parte de los beneficios de grandes inversiones se traduzcan en infraestructura real para la provincia. Para el sector de la construcción, este tipo de acuerdos fortalece la actividad, genera empleo y aporta a una planificación más ordenada y sostenible del crecimiento de San Juan", expresó.

Martínez estimó además que la ejecución de las obras podría tener un fuerte efecto multiplicador sobre el mercado laboral. "Estamos hablando de miles de puestos de trabajo. Estamos contentos y esperamos que las inversiones se concreten lo más rápido posible, teniendo en cuenta que se administrarán a través de un fideicomiso propio", indicó.

La tercera reacción llegó desde el movimiento obrero. El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, recibió con optimismo el anuncio, aunque evitó anticipar resultados inmediatos. "Vemos con buenos ojos este tipo de anuncios de una inversión tan importante. No queremos generar expectativas todavía, pero lo vemos con agrado", afirmó.

Para el dirigente sindical, el principal desafío será que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en puestos de trabajo registrados y con pleno cumplimiento de la legislación laboral. "Se va a traducir en empleo. Lo importante es que sea empleo en blanco, de calidad y que respete la reglamentación laboral", concluyó.