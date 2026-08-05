El dólar blue ya bajó $20 en agosto y se acerca al oficial: cómo cerró este miércoles en San Juan

El dólar blue cedió otros $5 este miércoles y cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta. Esto implica una caída de $20 en la semana y así profundiza la tendencia bajista comenzada la semana pasada tras tocar máximos nominales (alcanzó los $1.570). En San Juan, en tanto, se mantuvo con respecto al cierre del martes.

El dólar blue bajó por tercera rueda consecutiva: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue sumó cinco ruedas sin subas: en San Juan bajó otros $10 este martes

En la provincia cerró el miércoles en $1.470 para la compra y $1.570 para la venta.

El retroceso de las últimas jornadas estaría vinculado a factores estacionales, dado que entre fines y principios de mes suele acelerarse la oferta de dólares ante una mayor necesidad de pesos.

En efecto, la brecha cambiaria entre el informal y el dólar oficial mayorista volvió a ceder y perforó la barrera del 3%: ya se encuentra en torno al 2,9%.

Es importante destacar esta convergencia entre ambas cotizaciones, ya que responde tanto a la baja del dólar blue como a la suba del tipo de cambio oficial, que viene rozando los $1.500. En las últimas dos semanas, la brecha entre ambos llegó a reducirse a apenas $5.

En la jornada de este miércoles, el dólar oficial mayorista cerró en $1.496,50, apenas 50 centavos por encima del martes, en un contexto en el que fuentes del mercado señalan que el BCRA y el Tesoro continúan enviando señales de intervención tanto en el mercado cambiario como en el segmento de bonos atados al tipo de cambio, con el objetivo de evitar que la divisa supere la barrera psicológica de los $1.500.

Este comportamiento se da, además, en paralelo con la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central. Si bien la entidad mantiene las compras de divisas en el mercado, luego de la interrupción de una racha de 135 ruedas consecutivas de intervención, el ritmo de adquisición muestra una desaceleración significativa respecto de los meses anteriores. Esto podría reflejar un incentivo adicional para no ejercer una presión alcista excesiva sobre el tipo de cambio.

En lo que va de agosto, el Banco Central acumula compras por apenas u$s46 millones, muy por debajo de los u$s150 millones adquiridos durante la primera semana de julio y de los u$s437 millones comprados en igual período de junio.

Las negritas están puestas para resaltar los datos duros y las ideas centrales sin sobrecargar la lectura.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 5 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.496,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 5 de agosto

El dólar CCL cerró a $1.598,9 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 5 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.518,45 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 5 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 5 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.566,03, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 5 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.860, según Binance.