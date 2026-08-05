Alerta por fuertes vientos en San Juan: qué departamentos serán afectados este jueves

La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta por fuertes vientos para la mañana de este jueves 6 de agosto , con ráfagas que afectarán tanto a la cordillera como a distintos departamentos del Gran San Juan y zonas aledañas.

Después del viento, así estará el tiempo en San Juan este sábado 1 de agosto

Viento sur y cielo parcialmente nublado, así estará el tiempo en San Juan este lunes 3 de agosto

Según el organismo, las condiciones meteorológicas alcanzarán a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía , además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento , donde se espera la presencia de viento sur de moderada a fuerte intensidad.

Protección Civil informó que la zona cordillerana se encuentra bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre 60 y 80 km/h , mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h , especialmente en los sectores de mayor altura.

En tanto, en el resto del territorio provincial los vientos serán del sector sur , con velocidades estimadas entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h .

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones y recomendaron:

Asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan desprenderse.

Evitar permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas o estructuras inestables.

Conducir con precaución, respetando la distancia entre vehículos y circulando con luces bajas encendidas.

Estar atentos a cables caídos, ramas y otros elementos que puedan representar un peligro.

Tener linternas cargadas ante posibles cortes de energía.

Alto riesgo de incendios forestales

Protección Civil también advirtió que persiste un alto riesgo de incendios forestales, debido a la combinación de sequedad ambiental y viento.

Por ese motivo, recordó que está prohibido quemar hojas, basura o pastizales, y pidió evitar arrojar colillas de cigarrillos o residuos en zonas con vegetación.

Además, recomendó a quienes viven en áreas rurales mantener despejados los alrededores de sus viviendas para reducir el riesgo de propagación del fuego y elaborar un plan de contingencia ante una eventual emergencia.

Las autoridades insistieron en que cualquier persona que observe humo o un foco ígneo debe comunicarse de inmediato con el 911 o con Protección Civil al 103, ya que una rápida intervención resulta clave para evitar que el incendio se expanda.