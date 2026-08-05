    • 5 de agosto de 2026 - 17:19

    Alerta por fuertes vientos en San Juan: qué departamentos serán afectados este jueves

    Protección Civil emitió una alerta amarilla por intensas ráfagas para este jueves. Advierten sobre vientos del sur en el Gran San Juan y del oeste en la cordillera, además de un elevado riesgo de incendios.

    Se esperan fuertes vientos.

    Se esperan fuertes vientos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta por fuertes vientos para la mañana de este jueves 6 de agosto, con ráfagas que afectarán tanto a la cordillera como a distintos departamentos del Gran San Juan y zonas aledañas.

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    Según el organismo, las condiciones meteorológicas alcanzarán a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, donde se espera la presencia de viento sur de moderada a fuerte intensidad.

    Protección Civil informó que la zona cordillerana se encuentra bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre 60 y 80 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.

    En tanto, en el resto del territorio provincial los vientos serán del sector sur, con velocidades estimadas entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

    Recomendaciones por el viento fuerte

    Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población extremar las precauciones y recomendaron:

    • Asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan desprenderse.
    • Evitar permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas o estructuras inestables.
    • Conducir con precaución, respetando la distancia entre vehículos y circulando con luces bajas encendidas.
    • Estar atentos a cables caídos, ramas y otros elementos que puedan representar un peligro.
    • Tener linternas cargadas ante posibles cortes de energía.

    Alto riesgo de incendios forestales

    Protección Civil también advirtió que persiste un alto riesgo de incendios forestales, debido a la combinación de sequedad ambiental y viento.

    Por ese motivo, recordó que está prohibido quemar hojas, basura o pastizales, y pidió evitar arrojar colillas de cigarrillos o residuos en zonas con vegetación.

    Además, recomendó a quienes viven en áreas rurales mantener despejados los alrededores de sus viviendas para reducir el riesgo de propagación del fuego y elaborar un plan de contingencia ante una eventual emergencia.

    Las autoridades insistieron en que cualquier persona que observe humo o un foco ígneo debe comunicarse de inmediato con el 911 o con Protección Civil al 103, ya que una rápida intervención resulta clave para evitar que el incendio se expanda.

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