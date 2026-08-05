Día del Niño en San Juan: cómo sumarse a la campaña solidaria de Cáritas en los departamentos

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, Cáritas San Juan puso en marcha la campaña nacional "Plantamos Bandera por la Infancia", una iniciativa orientada a visibilizar y defender el derecho de cada niño y niña a crecer con dignidad, cuidado, afecto y oportunidades.
Bajo este lema, las diferentes Cáritas parroquiales de la provincia —articuladas con voluntarios, catequistas, grupos juveniles, scouts y otras organizaciones— organizan una agenda de festejos en barrios, merenderos, comedores, espacios educativos y comunidades rurales de todo San Juan. El objetivo principal es compartir una jornada de encuentro y alegría con más de dos mil chicos.
Para hacer esto posible, la organización diocesana abrió una convocatoria a toda la comunidad con el fin de recolectar insumos para los chocolates comunitarios y juguetes, además de sumar manos voluntarias.
¿Qué se necesita donar?
Alimentos para el chocolate: Leche, cacao, azúcar, galletitas, golosinas, facturas y medialunas.
Juguetes: Nuevos o en buen estado.
Cronograma de actividades destacadas en los departamentos
Las celebraciones se desarrollarán a lo largo de agosto y principios de septiembre en distintos puntos de la provincia:
Rivadavia: 29 de agosto en el Hogar de Día – Hogar de Cristo (Villa Lourdes), junto a Acción Católica de la Medalla Milagrosa.
Cáritas San Cayetano: 16 de agosto (chocolate para unos 40 niños; solicitan juguetes).
Jáchal: Festejos entre el 15 y el 24 de agosto para unos 120 niños en cuatro merenderos (necesitan medialunas, galletitas y alimentos). Además, habrá celebración en Villa Mercedes para unos 45 niños.
Santa Lucía: Segundo fin de semana de septiembre, junto a Scouts, Capilla de Lourdes y Catequesis, para unos 95 niños.
Santuario San Expedito: 29 de agosto, festejo para unos 200 niños.
9 de Julio: 22 de agosto en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, para unos 100 niños.
Angaco: Festejo para alrededor de 60 niños.
25 de Mayo (Santa Rosa de Lima): 15 de agosto en la comunidad Divisoria, para unos 60 niños.
Medalla Milagrosa: 16 de agosto, festejo para 40 niños.
Decanato Sur (Media Agua): Visita al Hospital de Media Agua con juguetes y golosinas para niños internados. En el Asentamiento Moro Bustero habrá chocolate para 200 niños (solicitan leche, cacao, azúcar, galletitas y golosinas).
Pocito (Santa Bárbara): 29 de agosto, chocolate comunitario.
Nuestra Señora del Valle: 15 de agosto, celebración junto a Scouts y Catequesis.
Cosme y Damián: Entre el 16 y el 20 de agosto para unos 200 niños (solicitan juguetes y golosinas).
Santa Teresita del Niño Jesús: 29 de agosto para unos 250 niños (solicitan galletitas, golosinas y juguetes).
Cáritas Santísima Trinidad: Primer o segundo fin de semana de septiembre, junto a Acción Católica, para aproximadamente 400 niños.
San Juan María Vianney – Santuario Medalla Milagrosa: Segundo sábado de agosto para unos 250 niños.
Zonda (Nuestra Señora de la Luz): 19 de agosto en distintos merenderos para alrededor de 300 niños.
¿Cómo colaborar con Cáritas San Juan?
Aquellas personas, comercios, empresas u organizaciones que deseen sumarse a esta red solidaria pueden acercar sus donaciones bajo las siguientes vías:
Sede Central de Cáritas San Juan: Güemes 936 Sur (entre Belgrano y Mariano Moreno), de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 horas.
Parroquias: En la Cáritas de la parroquia más cercana al domicilio.
Contacto telefónico: Comunicarse al 264 589-8997 para coordinar la recepción y el destino de las donaciones.
Aporte económico: Se reciben colaboraciones monetarias para sostener las actividades a través del Alias: caritas.san.juan
Un trabajo que continúa todo el año
Desde la institución recordaron que, más allá de la coyuntura del Día del Niño, Cáritas San Juan sostiene un acompañamiento permanente a las infancias y sus familias a través de espacios educativos, merenderos, comedores, ferias solidarias y entrega de elementos esenciales, enmarcado este año en la celebración de sus 70 años alentando la esperanza en la provincia.