18 Mundos se sumerge en los cuentos clásicos que conquistan a los niños

Como ingresar al universo de los cuentos infantiles y encontrarse con entrañables personajes, como Alicia, Pinocho o Blancanieves, todos en gran formato y recreados por artistas locales. Así será "Había una vez...", la primera exposición de 18 Mundos totalmente enfocada en la infancia, que inaugurará el 7 de agosto en el Centro Cultural Estación San Martín .

Ipalooza en San Juan: cuatro días, 22 variedades de cervecerías nacionales y locales y un festival gratuito para los amantes de la cerveza

En el mes dedicado a la niñez, y como una nueva experiencia en sus nueve años de trayectoria ininterrumpida, el reconocido colectivo local de artistas visuales decidió volcar su mirada y su búsqueda estética hacia los más chicos. Como es su estilo, la iniciativa surgió de una charla grupal, donde se propusieron acercar el lenguaje visual a las nuevas generaciones a través de un formato entrañable y universal: el libro de cuentos ilustrado.

" Los niños comienzan sus primeros pasos en la lectura a través del dibujo, a través de la ilustración de los libros, por eso le pusimos este nombre a la exposición", explicó Graciela Faedo , una de las integrantes de la agrupación, acerca de esta propuesta, que tendrá curaduría de Agostina Hebilla y Carolina Schvartz (también a cargo del texto curatorial).

Faedo rememoró cómo en la infancia la fascinación por las imágenes precedía incluso a la comprensión del texto escrito. Con este concepto como premisa, las obras fueron pensadas para convocar a los niños, pero -inevitablemente- despertarán una sensación de nostalgia y reencuentro en el público adulto. " En verdad, la gente grande también va a tener un recuerdo muy especial desde su propia infancia, porque cuando vean las ilustraciones que hemos trabajado, realmente va a ser un golpe directo al corazón ", destacó.

La propuesta conceptual de la exhibición está estructurada en dos grandes bloques de producción. En el primero de ellos, cada uno de los trece artistas participantes seleccionó un cuento infantil clásico y fácilmente reconocible por diversas generaciones, entre los que se destacan Alicia en el país de las maravillas, Pinocho, El Principito, Pulgarcito, Blancanieves, Shrek y Caperucita Roja.

A diferencia de exposiciones anteriores donde el grupo optaba por interpretaciones poéticas, en esta ocasión decidieron apegarse fielmente a los elementos representativos de las historias narradas. Para llevar a cabo estas piezas individuales se eligió un imponente formato de gran tamaño, consistente en lienzos verticales de 1 metro de ancho por 3 metros de largo. La curaduría y el montaje estuvieron a cargo de Agostina Hebilla y Carolina Schvartz, quienes dispusieron algunas piezas colgadas directamente sobre los muros y otras suspendidas en el espacio.

Francesca Navarta Hebilla, la pequeña artista invitada por 18 Mundos para poner sus manitos a la obra.

En paralelo, y como otra característica de la agrupación, la muestra incluirá, además, una experiencia colectiva desarrollada a partir de un cuento inédito titulado "Por Pampas Estelares - Un par de vaquitas", escrito de manera exclusiva para el colectivo por uno de sus artistas, Marcelo Uliarte.

La historia fue dividida estratégicamente en tres momentos narrativos tradicionales: introducción, nudo y desenlace. Cada uno de los trece artistas interpretó las tres partes del relato desde su propia visión y técnica estética sobre soportes de madera MDF con dimensiones unificadas. Para la introducción se emplearon superficies de 40 x 40 centímetros, para el nudo se extendieron a 50 x 50 centímetros para dar mayor espacio al desarrollo temático, y para el desenlace se retornó a las dimensiones iniciales.

"En la sala va a haber 13 versiones del inicio, 13 del nudo y 13 del final. Y la gente va a poder ir recreando su propio cuento más allá de lo que diga el texto original", detalló Faedo respecto al dinamismo interactivo de la instalación, cuyas maderas estarán colgadas mediante hilos transparentes para simular móviles.

Más allá del valor artístico y de la intención de convocar a escuelas y jardines de infantes durante las semanas de exhibición, el proyecto guarda una fuerte impronta solidaria. Una vez que finalice la exposición, algunas de las imponentes obras serán donadas a instituciones vinculadas con la infancia, como centros de salud y contención infantil. "Pensamos que pueden aportar un poco de luz y alegría", dijo Faedo.

18 Mundos: un colectivo que no para

Con la inauguración de "Había una vez...", el grupo alcanza su quinta exposición simultánea activa en distintos puntos e instituciones culturales de la provincia. Actualmente tienen obras en el Registro Civil de Capital, en la Sociedad Israelita, en el Centro de Diagnóstico Orellano y en El Carrascal.

La agenda del colectivo continuará luego en Córdoba durante el mes de septiembre, marcando el cierre de sus actividades grupales programadas para el año.

La cita en la Estación San Martín

"Había una vez..."

Colectivo artístico 18 Mundos: Adriana Carbajal, Agostina Hebilla, Beatriz del Bono Cristian Fischer Daniel Alfredo De Cilia Graciela Faedo Jamile Apara Lucila Riofrio Marcela Herrera Marcelo Uliarte Maria Estela Aballay, Marita Pérez, Silvia Bianco. Invitada especial: Francesca Navarta Hebilla. Texto Curatorial: Carolina Schvartz