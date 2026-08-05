Valle Fértil se prepara para el Selectivo Provincial de Malambo Femenino

Valle Fértil se prepara para albergar el Selectivo Provincial de Malambo Femenino 2026, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Municipal. Durante esta destacada jornada, las mejores exponentes del zapateo sanjuanino competirán para representar a San Juan en la ronda nacional.
Es que este selectivo constituye la instancia oficial de clasificación para conformar la Delegación Oficial de la provincia. Las artistas y agrupaciones que resulten ganadoras se medirán en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF), cuya octava edición tendrá lugar del 7 al 12 de octubre de 2026 en la ciudad de Tanti (Córdoba).
Este certamen busca revalorizar el rol de la mujer en el folclore, convocando a talentosas malambistas y bailarines de todos los departamentos sanjuaninos en un encuentro donde la pasión, la destreza y la identidad cultural se apoderarán del escenario.
El jurado del selectivo
Para evaluar el desempeño y virtuosismo de las participantes, llegará a Valle Fértil una comitiva examinadora. Entre las figuras confirmadas para integrar el jurado se encuentra Noelia Barrionuevo, consagrada Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025. Junto a ella estarán María Ángeles Olivera y Cristian Cortez, reconocidos por haberse consagrado como Pareja Nacional de Zamba 2022.
La conducción y locución del evento estará a cargo del experimentado locutor nacional Ariel "Lito" Soria.
Inscripciones y formas de contacto
Las bailarinas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el próximo 26 de agosto. Quienes deseen solicitar bases, condiciones o realizar la inscripción formal pueden dirigirse presencialmente al Área de Cultura del Municipio de Valle Fértil, de lunes a viernes.
Asimismo, es posible comunicarse de manera directa con el Delegado Provincial, Jonathan Villalón, a través de las líneas telefónicas 2645055779 y 2645274137.