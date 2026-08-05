    • 5 de agosto de 2026 - 06:39

    Valle Fértil se prepara para el Selectivo Provincial de Malambo Femenino

    Las mejores exponentes del zapateo sanjuanino se darán cita el 5 y 6 de septiembre, rumbo al certamen nacional.

    En el selectivo de Malambo Femenino que se hará en Valle Fértil se conformará la delegación que representará a San Juan en el Nacional de Córdoba.&nbsp;

    En el selectivo de Malambo Femenino que se hará en Valle Fértil se conformará la delegación que representará a San Juan en el Nacional de Córdoba. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Valle Fértil se prepara para albergar el Selectivo Provincial de Malambo Femenino 2026, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Municipal. Durante esta destacada jornada, las mejores exponentes del zapateo sanjuanino competirán para representar a San Juan en la ronda nacional.

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    Es que este selectivo constituye la instancia oficial de clasificación para conformar la Delegación Oficial de la provincia. Las artistas y agrupaciones que resulten ganadoras se medirán en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF), cuya octava edición tendrá lugar del 7 al 12 de octubre de 2026 en la ciudad de Tanti (Córdoba).

    Este certamen busca revalorizar el rol de la mujer en el folclore, convocando a talentosas malambistas y bailarines de todos los departamentos sanjuaninos en un encuentro donde la pasión, la destreza y la identidad cultural se apoderarán del escenario.

    El jurado del selectivo

    Para evaluar el desempeño y virtuosismo de las participantes, llegará a Valle Fértil una comitiva examinadora. Entre las figuras confirmadas para integrar el jurado se encuentra Noelia Barrionuevo, consagrada Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025. Junto a ella estarán María Ángeles Olivera y Cristian Cortez, reconocidos por haberse consagrado como Pareja Nacional de Zamba 2022.

    La conducción y locución del evento estará a cargo del experimentado locutor nacional Ariel "Lito" Soria.

    Inscripciones y formas de contacto

    Las bailarinas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el próximo 26 de agosto. Quienes deseen solicitar bases, condiciones o realizar la inscripción formal pueden dirigirse presencialmente al Área de Cultura del Municipio de Valle Fértil, de lunes a viernes.

    Asimismo, es posible comunicarse de manera directa con el Delegado Provincial, Jonathan Villalón, a través de las líneas telefónicas 2645055779 y 2645274137.

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