Valle Fértil se prepara para el Selectivo Provincial de Malambo Femenino

Las mejores exponentes del zapateo sanjuanino se darán cita el 5 y 6 de septiembre, rumbo al certamen nacional.

En el selectivo de Malambo Femenino que se hará en Valle Fértil se conformará la delegación que representará a San Juan en el Nacional de Córdoba.

Valle Fértil se prepara para albergar el Selectivo Provincial de Malambo Femenino 2026, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Polideportivo Municipal. Durante esta destacada jornada, las mejores exponentes del zapateo sanjuanino competirán para representar a San Juan en la ronda nacional.

Es que este selectivo constituye la instancia oficial de clasificación para conformar la Delegación Oficial de la provincia. Las artistas y agrupaciones que resulten ganadoras se medirán en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF), cuya octava edición tendrá lugar del 7 al 12 de octubre de 2026 en la ciudad de Tanti (Córdoba).

Este certamen busca revalorizar el rol de la mujer en el folclore, convocando a talentosas malambistas y bailarines de todos los departamentos sanjuaninos en un encuentro donde la pasión, la destreza y la identidad cultural se apoderarán del escenario.

El jurado del selectivo Para evaluar el desempeño y virtuosismo de las participantes, llegará a Valle Fértil una comitiva examinadora. Entre las figuras confirmadas para integrar el jurado se encuentra Noelia Barrionuevo, consagrada Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025. Junto a ella estarán María Ángeles Olivera y Cristian Cortez, reconocidos por haberse consagrado como Pareja Nacional de Zamba 2022.

La conducción y locución del evento estará a cargo del experimentado locutor nacional Ariel "Lito" Soria.