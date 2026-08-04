    • 4 de agosto de 2026 - 17:43

    El Museo Franklin Rawson abre inscripciones para sus nuevos talleres

    Destinados a la comunidad y con un costo accesible, las preinscripciones se realizarán el miércoles 5 de agosto.

    El Museo Franklin Rawson dará tres nuevos talleres desde agosto, abiertos a la comunidad.&nbsp;

    El Museo Franklin Rawson dará tres nuevos talleres desde agosto, abiertos a la comunidad. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las celebraciones por sus 90 años, el Museo Franklin Rawson anunció la apertura de inscripciones para su nuevo ciclo de talleres específicos para jóvenes y adultos, a desarrollarse entre agosto y noviembre de 2026. Para personas con y sin experiencia previa, son arancelados.

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    La preinscripción online inicia este miércoles 5 de agosto a partir de las 12:00 horas, mediante el formulario en su biografía. La confirmación presencial se realizará en la recepción del museo, desde el jueves 6 de agosto de 13:00 a 19:00 horas, con cupos limitados y un costo único de $15.000.

    La nueva oferta del Museo Franklin Rawson

    • El camino del artista

      • Destinado a: mayores de 18 años.

      • Dictado por: Prof. M. Gabriela Camilleri.

      • Horario e inicio: lunes de 14:30 a 16:30 h. Inicia el 31 de agosto.

      • Propósito: busca conectar o desbloquear la creatividad a través de la escritura terapéutica, meditación y técnicas vivenciales, tomando como base el libro de Julia Cameron.

      • Requisitos: no se requiere experiencia previa.

    • Ilustración Digital: "Observar, destruir y construir"

      • Destinado a: mayores de 16 años.

      • Dictado por: Prof. Ariadna Brusotti.

      • Horario e inicio: lunes de 18:00 a 20:00 h. Inicia el 10 de agosto.

      • Propósito: potenciar técnicas de ilustración mediante el análisis y la producción, adquiriendo conocimientos en herramientas digitales y en el perfeccionamiento de un estilo propio.

      • Requisitos: tener conocimientos previos de ilustración y contar con notebook y tableta de dibujo (u otro medio de dibujo digital).

    • Taller de Muralismo: "De la hoja al gran formato"

      • Destinado a: mayores de 16 años.

      • Dictado por: Prof. Mercedes Yacante.

      • Horario e inicio: miércoles de 18:00 a 20:00 h. Inicia el 10 de agosto.

      • Propósito: explorar el muralismo como lenguaje contemporáneo, integrando técnicas, composición y construcción conceptual. Articula al museo como un espacio activo de producción artística y creación de obras de gran formato.

      • Requisitos: no se requiere experiencia previa.

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