El Museo Franklin Rawson abre inscripciones para sus nuevos talleres

En el marco de las celebraciones por sus 90 años, el Museo Franklin Rawson anunció la apertura de inscripciones para su nuevo ciclo de talleres específicos para jóvenes y adultos, a desarrollarse entre agosto y noviembre de 2026. Para personas con y sin experiencia previa, son arancelados.
La preinscripción online inicia este miércoles 5 de agosto a partir de las 12:00 horas, mediante el formulario en su biografía. La confirmación presencial se realizará en la recepción del museo, desde el jueves 6 de agosto de 13:00 a 19:00 horas, con cupos limitados y un costo único de $15.000.