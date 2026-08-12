Iván Noble llega a San Juan con un espectáculo íntimo en el Del Bono Park: precios y entradas

El reconocido músico se presentará el próximo domingo 13 de septiembre. La velada fusionará una experiencia exclusiva de vinos locales.

El reconocido músico y compositor Iván Noble desembarcará en San Juan con su nuevo espectáculo titulado “Canciones Traspapeladas”, una propuesta ideada para el reencuentro cercano con su público a través de historias, vivencias y un repaso por los momentos más destacados de su carrera solista y su etapa al frente de Los Caballeros de la Quema.

La cita está programada para el domingo 13 de septiembre en el Salón Tehuel A del Hotel Del Bono Park. No obstante, la experiencia cultural comenzará una hora antes del concierto.

Desde las 20 horas, las cavas del complejo hotelero abrirán sus puertas para dar inicio a una propuesta especial que vinculará la música con la identidad vitivinícola de la región: una degustación al paso con cuatro bodegas exclusivas, pensada para disfrutar en la antesala del show.

Posteriormente, a partir de las 21 horas, se encenderán los motores del espectáculo principal para dar paso al repertorio íntimo del artista en un formato cercano.

Cómo adquirir las entradas El espectáculo que será el domingo 13 de septiembre ya tiene entradas a la venta y se consiguen en PlayTicket o haciendo click AQUI. Los precios varían de acuerdo a la ubicación, las Gold tienen un valor de $50 mil, mientras que las Platinum cuestan $70 mil.