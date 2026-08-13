    • 13 de agosto de 2026 - 07:27

    Luego de una jornada helada, así estará el tiempo en San Juan este jueves 13 de agosto

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 15°C

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 13 de agosto una jornada fresca en San Juan. Tras un amanecer helado con marcas térmicas muy bajas y sensaciones térmicas bajo cero en las primeras horas del día, las condiciones tenderán a estabilizarse con nubosidad variable durante todo el periodo y sin probabilidades de lluvia en el territorio provincial.

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    Durante la mañana, el ambiente se mantendrá predominantemente frío con el termómetro marcando una mínima en torno a los 2°C. La presencia de un cielo parcialmente nublado estará acompañada por vientos leves del sector oeste a velocidades de entre 7 y 12 km/h, favoreciendo un clima seco pero exigente a la hora de salir a la calle adecuadamente abrigado.

    A medida que transcurra el día, el termómetro experimentará un paulatino ascenso hasta alcanzar los 15°C de máxima hacia horas de la tarde. Para este tramo de la jornada, el SMN prevé una rotación del viento hacia el sector sur, conservando intensidades suaves y moderadas que no alterarán de forma significativa la sensación térmica.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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