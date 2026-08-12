Lanzan una red provincial de monitoreo para anticipar plagas y cuidar la producción en San Juan

El Gobierno provincial puso en marcha la Red Provincial de Monitoreo destinada a emitir alertas tempranas para productores de membrillo, manzano, peral y nogal.

Esta temporada productiva se pondrá en marcha la Red Provincial de Monitoreo de Carpocapsa, una herramienta pensada para emitir alertas fitosanitarias a los productores de membrillo, manzano, peral y nogal.

Con el propósito de proteger las economías regionales y potenciar el rendimiento frutícola, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria —a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos— anunció la implementación de una herramienta clave para la campaña 2026/2027.

Se trata de la nueva Red Provincial de Monitoreo, diseñada específicamente para brindar alertas fitosanitarias precisas a los productores de membrillo, manzano, peral y nogal.

Cómo funcionará el sistema de prevención La idea es simple: tener un seguimiento más fino de la plaga para saber cuándo aparece con más fuerza y así actuar a tiempo. Para eso, se hará un control continuo de la suma de carpogrados, el monitoreo semanal de trampas en campo y el seguimiento de la fenología de los cultivos.

La estrategia apunta a dejar atrás las aplicaciones generalizadas o a destiempo mediante un seguimiento técnico minucioso. El esquema de control se basará en tres pilares fundamentales:

Seguimiento de carpogrados: Medición constante de la acumulación térmica para estimar el desarrollo biológico de la plaga.

Monitoreo semanal de trampas: Control continuo en el campo para evaluar la presencia y densidad de insectos. Seguimiento fenológico: Análisis de la evolución y estado de los cultivos.