Lanzan una red provincial de monitoreo para anticipar plagas y cuidar la producción en San Juan

Con el propósito de proteger las economías regionales y potenciar el rendimiento frutícola, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria —a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos— anunció la implementación de una herramienta clave para la campaña 2026/2027.
Se trata de la nueva Red Provincial de Monitoreo, diseñada específicamente para brindar alertas fitosanitarias precisas a los productores de membrillo, manzano, peral y nogal.
Cómo funcionará el sistema de prevención
La idea es simple: tener un seguimiento más fino de la plaga para saber cuándo aparece con más fuerza y así actuar a tiempo. Para eso, se hará un control continuo de la suma de carpogrados, el monitoreo semanal de trampas en campo y el seguimiento de la fenología de los cultivos.
La estrategia apunta a dejar atrás las aplicaciones generalizadas o a destiempo mediante un seguimiento técnico minucioso. El esquema de control se basará en tres pilares fundamentales:
- Seguimiento de carpogrados: Medición constante de la acumulación térmica para estimar el desarrollo biológico de la plaga.
- Monitoreo semanal de trampas: Control continuo en el campo para evaluar la presencia y densidad de insectos.
Seguimiento fenológico: Análisis de la evolución y estado de los cultivos.
Con el procesamiento de estos datos, los productores recibirán avisos certeros sobre cuándo se registran los mayores picos de riesgo de daño sobre el fruto. Esto les permitirá realizar las aplicaciones sanitarias y las tareas culturales de manera quirúrgica, optimizando recursos y protegiendo la calidad de la cosecha local.