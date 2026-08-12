El vicegobernador Fabián Martín visitó la redacción de Diario de Cuyo y se interiorizó del histórico archivo

El diario más importante de San Juan cumple en 2027 sus 80 años y lleva adelante una transformación a tono con los tiempos.

El gerente General Pablo Dellazoppa mostrándole al vicegobernador Fabián Martín la edición de Diario de Cuyo del día de su nacimiento. Foto: Daniel Arias

En un clima de marcada cordialidad, el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, realizó una visita oficial a las instalaciones de Diario de Cuyo. Fue cálidamente recibido por el gerente General Pablo Dellazoppa y Federica Mariconda, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar para San Juan; además de directivos, editores y trabajadores del medio, en un encuentro que combinó la puesta al día tecnológica, el reconocimiento a la labor periodística diaria y el profundo rescate de la memoria histórica de todos los sanjuaninos a través del más grande archivo gráfico que posee la provinica.

Durante la visita, el funcionario provincial recorrió la nueva redacción. Este espacio ha sido recientemente modernizado y adaptado con los más altos estándares para responder con agilidad a las exigencias del periodismo multiplataforma de la actualidad. Allí dialogó de manera cercana con los periodistas, redactores y editores acerca de la dinámica cotidiana de la labor informativa, los nuevos hábitos de consumo de noticias y los constantes desafíos que enfrenta la comunicación en la era digital.

El vicegobernador Martín fue recibido por el gerente General, Pablo Dellazoppa, y la gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar para San Juan, Federica Mariconda. Foto: Daniel Arias Posteriormente, las autoridades del medio lo invitaron a conocer detalladamente el proceso de impresión del diario. En este sector, Martín pudo interiorizarse de primera mano sobre la compleja, precisa y fascinante maquinaria que hace posible cada madrugada llevar la edición tradicional en papel a los hogares de toda la provincia de San Juan y Mendoza, en virtud que en la misma planta también se imprime Diario Los Andes.

Uno de los momentos más significativos tuvo lugar al ingresar al histórico archivo del diario. En este espacio de un incalculable valor patrimonial y cultural para la región, el vicegobernador contempló con admiración los ejemplares originales que resguardan celosamente la memoria gráfica de San Juan y del país: colecciones completas de Diario de Cuyo que datan desde 1947 y del recordado diario Tribuna, cuyos registros históricos se remontan al año 1931. Incluso pudo ver el diario del día de su nacimiento, ejemplar del 3 de noviembre del año 1967.

Daniel Basañes, gerente de RRHH y responsable de la Planta Impresora, le explicó al vicegobernador Martín el proceso de impresión de Diario de Cuyo y Los Andes. Foto: Daniel Arias "Preservar esttos ejemplares en el tiempo es cuidar nuestra propia identidad y mantener vivo el testimonio de la historia de los sanjuaninos a lo largo de décadas de grandes acontecimientos", reflexionó Fabián Martín.