    • 12 de agosto de 2026 - 10:07

    Secretaría de Ambiente: tres actas y 30 aves rescatadas en un operativo contra la captura ilegal de fauna

    El procedimiento de la Secretaría de Ambiente se realizó durante la madrugada y permitió labrar tres actas de infracción.

    La Secretaría de Ambiente rescató 30 aves en un operativo.

    La Secretaría de Ambiente rescató 30 aves en un operativo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Personal de la Secretaría de Ambiente, junto a efectivos de la Policía de Tránsito y de la Policía de Bermejo, realizó durante esta madrugada un control de fauna en el marco de un operativo vial. Durante el procedimiento fueron rescatadas 30 aves silvestres y se labraron tres actas de infracción

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    Durante el operativo se rescataron tres reina moras y 27 benteveos. Además, se secuestraron tramperos, trampas de piso y transportadores utilizados para la captura de aves.

    Resultados del operativo de la Secretaria de Ambiente

    El operativo permitió detectar el traslado de las aves en un vehículo en el que circulaban tres hombres mayores de edad, quienes quedaron vinculados al procedimiento por la presunta venta o comercialización ilegal de fauna silvestre. El personal policial apostado en el control vial procedió a radiar de circulación el vehículo, mientras la Secretaría de Ambiente continúa las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

    Las especies rescatadas se encuentran contempladas en el listado de especies locales en situación de riesgo, principalmente por la presión de la caza ilegal, la captura para mascotismo y la alteración de sus hábitats naturales. La intervención forma parte de los controles que desarrolla la Secretaría de Ambiente para proteger la fauna silvestre y prevenir su captura, tenencia y comercialización ilegal.

    Pedido de colaboración a la comunidad

    Para el Gobierno de San Juan, cuidar el ambiente es una condición para el desarrollo de la provincia y una responsabilidad con las próximas generaciones. Ante situaciones de caza, captura, tráfico o comercialización ilegal de fauna y flora, se pueden realizar denuncias anónimas al teléfono 4305057 o por WhatsApp al 2644305057.

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