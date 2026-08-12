La Federación Gaucha Sanjuanina, a las urnas: tras la intervención, se celebrarán las elecciones y hay una sola lista

El pasado 27 de marzo de 2025, 24 horas antes de las elecciones en la Federación Gaucha Sanjuanina en donde tres listas disputarían quedarse con la conducción, sucedió algo que marcó un antes y un después en la historia de la institución. Por medio de la Resolución 0206-IGPJ-2025 Personería Jurídica intervino, suspendió los comicios y otorgó un plazo de 180 días para regularizar la situación ante la falta de balances y otras irregularidades. Más de un año pasó y finalmente hay fecha para elecciones.

Así lo confirmó en contacto con DIARIO DE CUYO Andrés López, quien ofició de interventor durante todo este tiempo. “Tenemos la Federación Gaucha Sanjuanina en orden, y estamos contentos. Faltaron cosas, pero lo más importante es que recuperamos el valor del gauchaje y la unión, lo que nos permitió poder hacer la asamblea de elecciones el 19 de agosto, a las 21:30 el primer llamado” , destacó.

Hasta el momento solo hay una lista que buscará quedarse con la conducción de la federación. La misma está encabezada por Ariel Caik , quien también figuraba como candidato en el 2025 y fue parte del equipo que estuvo detrás de la reconfiguración durante la intervención. Sin embargo, López detalló que si desea sumarse otra lista tiene tiempo hasta el viernes 14 de agosto.

“No hay novedades que exista otra lista. Hasta el momento existe solo una, que es muy federal, porque ha puesto en el equipo de trabajo a tordas las agrupaciones” , subrayó el interventor que integra la lista electoral en el lugar de Tesorero.

Un dato no menor es que, si bien son 54 las agrupaciones que forman parte de la Federación, solo 24 se encuentran en condiciones de poder participar de los comicios, ya que el resto aún mantiene irregularidades administrativas en torno a personería jurídica, balances entre otros aspectos. Pese a ello, y debido a que se venció el plazo de intervención hace tiempo, es que desde Personería Jurídica le informaron a López que contaban con el mínimo necesario para poder celebrar las elecciones.

De no mediar ningún contratiempo ni registrarse hasta el viernes la intención de otra lista de participar, el próximo miércoles 19 de agosto la Federación Gaucha Sanjuanina contará con nuevas autoridades.

“Fue un orgullo grande”, la reflexión del primer interventor que tuvo la Federación Gaucha Sanjuanina

Cuando López fue elegido no solo para conducir los destinos del gauchaje provincial, sino también para poner en orden la institución que los nuclea, se desempeñaba como secretario del Centro Tradicionalista “El Mangrullo”, de Rivadavia.

Entre los desafíos que asumió una vez que fue designado como interventor, el primero en la historia de la Federación desde su fundación, en marzo de 1984 se encontraban brindar las condiciones necesarias para que las agrupaciones regularicen sus situaciones administrativas con Personería Jurídica; ordenar la documentación de la Federación, es decir, balances, bienes, ingresos y egresos de gestiones anteriores; y dar continuidad a las actividades que formaron parte del calendario gaucho, destacándose la Cabalgada de Fe a la Difunta Correa, la cuál se llevó a cabo con éxito tanto el 2025 como durante este año.

“Fue un orgullo grande ser interventor, por el valor y respeto recibido desde el primer día. El valor del gauchaje es algo que llevaré en el corazón”, reflexionó López a poco más de una semana de dejar la conducción de la Federación Gaucha Sanjuanina, cuando le ponga fin a su intervención.

Para finalizar destacó: “Quiero seguir trabajando. Es un mundo en el cual aprendí mucho del gauchaje. En un primer momento, cuando había distintas cantidades de listas, lo que se hizo fue dividir y hoy está unido para poder ordenarse. Hoy contar con una lista tan federal, de nos enorgullece porque si bien vieron como un cuco a la intervención, fue la solución para darle a la Federación un cambio, comenzando de cero y sacar los intereses de por medio”.