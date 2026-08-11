En 9 de Julio avanza el plan municipal de reconstrucción de veredas con obras en Diagonal San Martín

Los trabajos, ejecutados íntegramente con recursos propios del municipio de 9 de Julio, buscan mejorar la transitabilidad y la seguridad.

El municipio de 9 de Julio inició esta semana una nueva etapa de obras de infraestructura urbana enfocada en la mejora del espacio público. En esta ocasión, las cuadrillas comenzaron con la construcción y recuperación de veredas sobre la arteria Diagonal San Martín, abarcando en su primera fase el tramo estratégico comprendido entre las calles Tomás Bates y Bilbao.

Esta intervención no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un plan integral de renovación urbana que la gestión local viene ejecutando de manera progresiva. Según se detalló, una vez finalizados los labores en el trayecto actual, el despliegue operativo continuará hacia otros sectores de la zona que presentan un deterioro avanzado y requieren reparaciones urgentes.

Financiamiento propio y alcance federal en 9 de Julio Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es su modelo de financiamiento: la totalidad de las obras se realiza íntegramente con fondos municipales, optimizando el uso de los recursos disponibles. Este esquema de inversión propia ya ha permitido concretar la puesta en valor de veredas en otros puntos clave del departamento, como los sectores de Torino y Loteo 11, antes de desembarcar en la actual traza de Diagonal San Martín.

El plan municipal contempla un avance gradual que busca extender la cobertura a diversas zonas y distritos de 9 de Julio. La meta principal radica en democratizar la obra pública, garantizando que las mejoras de infraestructura básica lleguen a cada rincón de la comuna.

Impacto en la calidad de vida vecinal La reconstrucción de las aceras apunta directamente a transformar el entorno cotidiano de los vecinos, promoviendo un departamento más ordenado, seguro y accesible. La presencia de veredas continuas y en buen estado es fundamental para reducir el riesgo de tropiezos y accidentes, garantizando una circulación fluida para adultos mayores, personas con movilidad reducida y familias que transitan a diario.