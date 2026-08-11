Jubilaciones especiales en San Juan: qué trabajadores pueden acceder y qué documentación necesitan

No todos los trabajadores deben cumplir exactamente los mismos requisitos para jubilarse. Quienes desarrollaron tareas consideradas riesgosas, insalubres o que generan un desgaste mayor pueden quedar comprendidos en regímenes especiales o diferenciales, con condiciones distintas al régimen jubilatorio común.

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Desde la Dirección de Asesoramiento Previsional de San Juan recordaron que entre las actividades alcanzadas aparecen trabajadores de la construcción, minería, sector agrario y choferes , aunque cada caso debe analizarse según el tipo de tarea, los años trabajados y la documentación disponible.

En este tipo de jubilaciones no alcanza solamente con acreditar que existió una relación laboral. También es necesario demostrar qué tarea concreta realizó la persona y bajo qué régimen estuvo encuadrada .

Por eso, desde el área previsional recomiendan no esperar hasta el momento de iniciar la jubilación para revisar los antecedentes laborales.

Construcción: qué se debe acreditar

Los trabajadores de la construcción están incluidos en un régimen diferencial. Para acceder al beneficio deben acreditar 25 años de servicios con aportes, con al menos 12 de los últimos 15 años trabajados en el sector. Desde mayo de 2012, la edad requerida es de 55 años tanto para hombres como para mujeres.

Además del DNI, ANSES puede solicitar documentación vinculada con la inscripción laboral en la actividad y las correspondientes certificaciones de servicios.

Trabajadores agrarios

En el caso de los trabajadores agrarios, el régimen permite acceder a la jubilación a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que se acrediten 25 años de servicios con aportes como trabajador agrario en relación de dependencia.

Para iniciar el trámite se requiere el DNI y, si existen períodos que no aparecen correctamente en la Historia Laboral, deben presentarse certificaciones de servicios de los empleadores.

Mineros y choferes también tienen regímenes diferenciales

Los trabajadores vinculados con la minería pueden estar alcanzados por diferentes condiciones previsionales según si las tareas fueron realizadas a cielo abierto, en minas subterráneas u otras actividades consideradas riesgosas. Por eso, resulta especialmente importante que la documentación laboral identifique correctamente la función desempeñada.

Algo similar ocurre con determinados choferes profesionales. La legislación contempla, por ejemplo, condiciones diferenciales para quienes se desempeñan en la conducción habitual de vehículos de transporte de cargas. Para los trabajadores en relación de dependencia alcanzados por ese régimen se establecen 55 años de edad y 25 años de servicios, aunque el encuadre depende de la actividad efectivamente realizada.

En esos casos, las certificaciones laborales deben dejar constancia expresa del tipo de tarea desarrollada para que pueda reconocerse su carácter diferencial.

Qué hacer antes de iniciar el trámite

El primer paso es ingresar a Mi ANSES y revisar que todos los aportes aparezcan correctamente registrados. Si existen períodos faltantes o mal cargados, conviene reunir documentación antes de solicitar el turno.

La Dirección de Asesoramiento Previsional de San Juan brinda además orientación gratuita para revisar historias laborales, detectar faltantes y determinar qué régimen corresponde según cada caso.

La recomendación central es sencilla: guardar certificaciones de servicios, recibos y constancias laborales puede ser determinante al momento de demostrar una actividad especial y acceder a la jubilación correspondiente.