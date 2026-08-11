Alerta naranja por otro fuerte temporal de nieve e intensos vientos en la cordillera sanjuanina

Alerta naranja por un temporal de nieve e intensos vientos en la cordillera sanjuanina

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel naranja por nevadas persistentes de variada intensidad que afectarán a la zona cordillerana de San Juan, con especial impacto en departamentos como Iglesia y Calingasta. El fenómeno, generado por el ingreso de una masa de inestabilidad en altura, se mantendrá durante las próximas jornadas y promete dejar importantes acumulaciones de nieve en la alta montaña.

De acuerdo con las estimaciones oficiales del organismo, se prevén valores de nieve acumulada de entre 40 y 70 centímetros, cifras que podrían ser superadas de forma puntual en los sectores más elevados.

El temporal estará acompañado por vientos intensos, drástica reducción de la visibilidad y la probable ocurrencia de viento blanco, escenario que dificulta notablemente la transitabilidad en los pasos internacionales y las labores logísticas en la cordillera.

En paralelo, rige un alerta amarillo por vientos fuertes para las áreas cordilleranas y precordilleranas de la provincia, donde las ráfagas del sector oeste podrían alcanzar velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora. Esta combinación de vientos extremos y precipitaciones níveas obliga a extremar los recaudos en las rutas de alta montaña y en las comunidades precordilleranas.