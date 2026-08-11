Alerta naranja por otro fuerte temporal de nieve e intensos vientos en la cordillera sanjuanina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel naranja por nevadas persistentes de variada intensidad que afectarán a la zona cordillerana de San Juan, con especial impacto en departamentos como Iglesia y Calingasta. El fenómeno, generado por el ingreso de una masa de inestabilidad en altura, se mantendrá durante las próximas jornadas y promete dejar importantes acumulaciones de nieve en la alta montaña.
De acuerdo con las estimaciones oficiales del organismo, se prevén valores de nieve acumulada de entre 40 y 70 centímetros, cifras que podrían ser superadas de forma puntual en los sectores más elevados.
El temporal estará acompañado por vientos intensos, drástica reducción de la visibilidad y la probable ocurrencia de viento blanco, escenario que dificulta notablemente la transitabilidad en los pasos internacionales y las labores logísticas en la cordillera.
En paralelo, rige un alerta amarillo por vientos fuertes para las áreas cordilleranas y precordilleranas de la provincia, donde las ráfagas del sector oeste podrían alcanzar velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora. Esta combinación de vientos extremos y precipitaciones níveas obliga a extremar los recaudos en las rutas de alta montaña y en las comunidades precordilleranas.
Frente a la magnitud de estas condiciones climáticas, las autoridades recomiendan suspender los desplazamientos no esenciales hacia zonas altas, verificar los mecanismos de calefacción en las zonas residenciales para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos.