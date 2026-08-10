Alerta por la baja natalidad en Argentina: una enfermera mostró salas vacías y encendió la preocupación

Una escena cotidiana dentro de una clínica volvió a instalar una pregunta que trasciende las redes sociales: ¿por qué nacen cada vez menos chicos en Argentina? Una enfermera publicó un video en el que expresó su preocupación por la menor cantidad de partos que observa y aseguró que las salas destinadas a madres y recién nacidos están cada vez más vacías.

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El planteo se viralizó rápidamente. “ La gente no quiere tener hijos, las salas están vacías y hay muchos abortos. Es muy preocupante ”, manifestó la trabajadora de la salud. Sin embargo, esa última asociación corresponde a su apreciación personal: la evidencia disponible no permite atribuir de manera directa la caída de la natalidad al aborto , y los especialistas describen el fenómeno como resultado de múltiples transformaciones demográficas, económicas y sociales.

El testimonio de una enfermera sobre la menor cantidad de nacimientos se viralizó y volvió a abrir el debate sobre la caída de la natalidad en Argentina.

Enfermera en Argentina , preocupada por la baja natalidad que hay en las clínicas: "La gente no quiere tener hijos, las salas están vacías y hay muchos abortos. Es muy preocupante". pic.twitter.com/vJ0TgOUNdg

Más allá de las imágenes del video, la reducción de la natalidad es real y aparece reflejada en las estadísticas oficiales . La Dirección de Estadísticas e Información de Salud registró 413.135 nacidos vivos durante 2024 , contra 460.902 en 2023 , una disminución superior al 10% en apenas un año.

La comparación con una década atrás muestra todavía mejor la dimensión del cambio. En 2014 habían nacido 777.012 bebés en el país. Es decir, en diez años la cantidad anual de nacimientos se redujo en aproximadamente 364 mil , cerca de un 47%.

El fenómeno tampoco se limita a algunas provincias. El INDEC señaló que en 2022 todas las jurisdicciones argentinas ya se encontraban por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos por mujer, y varias presentaban tasas globales de fecundidad iguales o inferiores a 1,3.

La natalidad en Argentina muestra una marcada caída desde mediados de la última década y alcanzó en 2023 uno de los niveles más bajos de la serie. Fuente: Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral.

¿Por qué nacen cada vez menos chicos en Argentina?

No hay una única explicación. Una parte de la reducción está vinculada a un dato considerado positivo por los especialistas: cayeron con fuerza los embarazos adolescentes y no intencionales, acompañados durante los últimos años por mayor acceso a información y métodos anticonceptivos. Entre 2014 y 2020, por ejemplo, la fecundidad total cayó 34%, pero entre las adolescentes el descenso alcanzó el 55%.

Al mismo tiempo, existe una postergación de la maternidad y la paternidad. Cada vez más personas deciden tener hijos a edades mayores o directamente conformar familias más pequeñas. El propio INDEC contempla que parte de las mujeres que retrasaron la maternidad podrían tener hijos posteriormente, aunque advierte que existe incertidumbre sobre cómo evolucionará la fecundidad en los próximos años.

Pero las decisiones no son únicamente culturales. Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que entre las principales barreras para tener la cantidad de hijos deseada aparecen las limitaciones económicas, las desigualdades, las dificultades para acceder a una vivienda, la inestabilidad laboral, el costo de los cuidados y hasta los obstáculos para encontrar una pareja adecuada.

También pesa la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. Estudios de CIPPEC remarcan que estas tareas continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y pueden afectar sus oportunidades laborales, convirtiéndose en otro elemento que atraviesa las decisiones sobre maternidad.

¿Es realmente una crisis?

La fuerte caída plantea desafíos, aunque los especialistas advierten que no implica que Argentina esté ante un despoblamiento inmediato. CIPPEC señala que la población todavía continuará creciendo durante las próximas décadas y que la discusión debería enfocarse en cómo adaptar las políticas públicas a una estructura poblacional diferente.

El principal cambio será el envejecimiento de la población. El análisis demográfico publicado por UNFPA en 2026 advierte que la combinación de una fecundidad cada vez menor y una mayor esperanza de vida modificará progresivamente la relación entre niños, adultos en edad laboral y personas mayores. Esto tendrá efectos sobre los sistemas de salud, jubilaciones, educación, cuidados y mercado de trabajo.

El fenómeno, entonces, va mucho más allá de las salas de maternidad con menos cunas ocupadas. Argentina está atravesando una transformación demográfica acelerada, y la pregunta ya no pasa solamente por cuántos chicos nacen, sino también por cuáles son las condiciones que encuentran quienes desean formar una familia y cómo se preparará el país para una población cada vez más envejecida.