Se filtraron las fotos de Victoria Cantero tras el crimen de su novio: qué lesiones tenía en el cuerpo

La causa por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años , sumó un nuevo elemento que podría resultar determinante para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en la vivienda de Resistencia, Chaco, donde fue apuñalado.

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En las últimas horas trascendieron las fotografías tomadas por la Policía a Victoria Luz Cantero, de 25 años , después de su detención. Las imágenes acompañan el examen elaborado por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco , que constató distintas lesiones en el cuerpo de la joven.

El documento fue confeccionado el 2 de agosto de 2026 , el mismo día del crimen, y lleva la firma del médico policial Adrián Ávalos. Según el informe difundido por medios chaqueños, Cantero presentaba marcas en la espalda, un brazo, un codo y ambas rodillas .

El dato adquiere relevancia porque la defensa podría invocarlo dentro de una eventual hipótesis de legítima defensa, mientras que la familia de la víctima sostiene una reconstrucción diferente. Sin embargo, hay una precisión central: el examen médico acredita la existencia de lesiones, pero no determina quién las provocó ni en qué circunstancias se produjeron .

Eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda .

. Eritema en la región escapular derecha .

. Una equimosis en el brazo izquierdo .

. Una excoriación en el pliegue del codo derecho .

. Eritema en ambas rodillas.

Los profesionales señalaron que las lesiones tenían varias horas de evolución y eran compatibles con traumatismos provocados por el contacto con un elemento duro o contra una superficie de esas características.

El informe también dejó asentado que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de ser examinada.

La documentación forma parte de las actuaciones que analizan los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado, quienes deberán cruzarla con la autopsia, las declaraciones testimoniales, las comunicaciones telefónicas y las pericias realizadas dentro de la vivienda.