Horroso crimen: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su hijo de 12 años

Un brutal crimen conmociona a la localidad bonaerense de Rafael Calzada, en el partido de Almirante Brown. Un hombre de 41 años fue detenido este sábado, acusado de asesinar a golpes a su hijo de 12 años dentro de la vivienda donde residía.

Qué decía la nota que dejó el femicida de Gemma Álvarez antes del crimen

El hecho salió a la luz cerca de las 11.40, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un menor sin vida en una casa ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales fueron recibidos por la propietaria de la vivienda, una mujer de 80 años, quien autorizó el ingreso. En una construcción ubicada al fondo del terreno, donde vivía su hijo, Néstor Rubén Godoy , los uniformados encontraron el cuerpo de Nahuel Benjamín Godoy , de 12 años, tendido sobre una cama.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME y la médica de guardia confirmó el fallecimiento del menor.

Mientras los peritos trabajaban en la escena, el padre del niño se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora, donde, según informaron fuentes de la investigación, confesó haber asesinado a su hijo. A partir de esa declaración, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 ordenó su inmediata detención.

Durante las primeras pericias, el médico de la Policía constató que el cuerpo del niño presentaba un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y un importante edema en el lado derecho del rostro, lesiones compatibles con una agresión física. No obstante, será la autopsia la que determine con precisión la causa de la muerte.

Los investigadores establecieron además que los padres del menor estaban separados. La madre reside en el partido de Lanús y, de acuerdo con la reconstrucción inicial, el niño pasaba los fines de semana con su padre, quien lo retiraba los viernes y debía reintegrarlo los domingos.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la fiscal Marcela Juan, titular de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, que ahora intenta reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar si existían antecedentes de violencia familiar.