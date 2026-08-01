    • 1 de agosto de 2026 - 17:33

    Un hombre trotaba en Capital, se descompensó en plena vereda y murió

    La víctima, de unos 45 años, realizaba actividad física cuando sufrió una descompensación. Le practicaron maniobras de RCP, pero falleció antes de ser trasladado.

    El hombre se descompensó y murió en Capital.

    El hombre se descompensó y murió en Capital.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mañana de este sábado se vio sacudida por una dramática escena en Capital. Un hombre de aproximadamente 45 años perdió la vida luego de descompensarse mientras realizaba actividad física en la vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 10:30 horas, en inmediaciones de las calles Urquiza y Mitre, donde era habitual verlo entrenar.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima se encontraba trotando por el sector cuando, de manera repentina, sufrió una descompensación y cayó sobre la vereda.

    Quienes estaban en las inmediaciones reaccionaron de inmediato y comenzaron a asistirlo. Mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia, varias personas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la intención de mantenerlo con vida hasta la llegada de los profesionales de la salud. Sin embargo, pese a esos esfuerzos, el hombre falleció en el lugar.

    Poco después arribaron efectivos policiales y personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que inició las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el episodio.

    Fuentes de la investigación indicaron que el hombre presentaba antecedentes de problemas cardíacos, un dato que ahora forma parte del expediente.

    Como ocurre en este tipo de casos, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte y confirmar si el deceso estuvo relacionado con una afección cardíaca preexistente.

    La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que continuará con las diligencias de rigor hasta completar el informe final del caso.

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