    • 25 de julio de 2026 - 11:26

    Fuego y misterio en Capital: un contenedor ardió de madrugada y la Justicia investiga el hecho

    El hecho se registró en las primeras horas del día en una zona concurrida de Capital. Bomberos contuvieron las llamas.

    El foco de incendio requirió la intervención urgente de los bomberos para evitar que el fuego se propagara a vehículos estacionados o fachadas.

    El foco de incendio requirió la intervención urgente de los bomberos para evitar que el fuego se propagara a vehículos estacionados o fachadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante despliegue de seguridad se vivió en la madrugada de este sábado en la calle Entre Ríos, entre Agustín Gómez y Pedro de Valdivia, Capital, luego de que un contenedor de residuos ardiera en llamas de manera imprevista.El foco de incendio requirió la intervención urgente de los bomberos para evitar que el fuego se propagara a vehículos estacionados o fachadas.

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    Ante la repetición de este tipo de episodios en distintos puntos del departamento, la Justicia tomó intervención en el caso para esclarecer el origen del fuego y determinar si existió intencionalidad.

    El operativo y la intervención policial

    El hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada, cuando vecinos de la zona alertaron al 911 sobre una densa columna de humo y llamas que salían de un contenedor de basura.

    Personal policial y una dotación de bomberos acudieron rápidamente al lugar. Tras varios minutos de arduo trabajo, lograron sofocar el foco ígneo por completo, aunque la estructura del depósito sufrió daños materiales totales.

    ¿Accidente o vandalismo? Lo que investiga la Justicia

    Tras el control de la situación, las autoridades iniciaron una investigación de oficio para dar claridad al episodio. Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores se evalúan dos escenarios:

    Acto de vandalismo: La posibilidad de que personas desconocidas hayan arrojado elementos encendidos o material inflamable de manera intencional, una problemática que preocupa a los frentistas de la zona.

    Descuido vecinal: Que se hayan arrojado brasas mal apagadas, cenizas calientes o residuos acelerantes sin la precaución debida, generando la combustión espontánea dentro del contenedor.

    Personal de la comisaría jurisdiccional y peritos trabajan en el análisis de posibles cámaras de seguridad en las inmediaciones para identificar cómo se iniciaron las llamas y deslindar responsabilidades.

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