    • 21 de julio de 2026 - 18:22

    Inicio inminente en Capital de la nueva aplicación para estacionar en el centro: conocé todos los detalles

    Desde este miércoles 22 de julio comienza a funcionar ‘SEM Mobile’, la nueva App para estacionar en Capital.

    Desde mañana rige la nueva aplicación para estacionar en Capital.

    Desde mañana rige la nueva aplicación para estacionar en Capital.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Capital, a través de la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO), recuerda a la comunidad que a partir de este martes 22 de julio entra en vigencia una actualización obligatoria del sistema de Estacionamiento Medido que funciona en el ejido capitalino.

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    En el marco del proceso de modernización tecnológica que lleva adelante el municipio, la actual aplicación “SEM San Juan” dejará de estar operativa y será reemplazada por “SEM Mobile”, una nueva plataforma que brindará mayor seguridad, estabilidad y una mejor experiencia de uso para los vecinos.

    La nueva aplicación ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en Google Play Store. Para continuar utilizando el servicio, los usuarios deberán desinstalar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile”.

    Mismo usuario y contraseña para estacionar en Capital

    Desde el municipio informan que quienes ya utilizan el sistema no deberán realizar un nuevo registro, ya que podrán acceder a la nueva aplicación con el mismo usuario y contraseña que poseen actualmente, conservando además el saldo disponible y todos los datos asociados a su cuenta.

    Esta actualización forma parte del plan de mejora continua de los servicios municipales, incorporando herramientas tecnológicas que optimizan la gestión y facilitan el uso del Estacionamiento Medido en la Ciudad.

    Información importante para los usuarios

    • La aplicación “SEM San Juan” funcionará hasta el martes 21 de julio de 2026, inclusive.
    • Desde el 22 de julio, el servicio estará disponible únicamente a través de “SEM Mobile”.

    Pasos para actualizar la aplicación:

    • Abrir la app actual "SEM San Juan" y hacer clic en el botón "DESCARGAR" que aparece en el aviso.
    • Serán redirigidos a Play Store para descargar la nueva versión "SEM Mobile" (gratuita).
    • Una vez instalada la nueva app, desinstalen "SEM San Juan" (la anterior).
    • Importante: podrán usar el mismo usuario y contraseña de siempre.

    Canales de atención para los usuarios

    Ante cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse con la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO) a través de los siguientes medios:

    • Correo electrónico: [email protected]
    • Horario de atención: lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan solicita a los usuarios realizar la actualización de la aplicación con anticipación para garantizar la continuidad del servicio y evitar inconvenientes a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema.

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