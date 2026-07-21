Inicio inminente en Capital de la nueva aplicación para estacionar en el centro: conocé todos los detalles

Desde este miércoles 22 de julio comienza a funcionar ‘SEM Mobile’, la nueva App para estacionar en Capital.

El municipio de Capital, a través de la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO), recuerda a la comunidad que a partir de este martes 22 de julio entra en vigencia una actualización obligatoria del sistema de Estacionamiento Medido que funciona en el ejido capitalino.

En el marco del proceso de modernización tecnológica que lleva adelante el municipio, la actual aplicación “SEM San Juan” dejará de estar operativa y será reemplazada por “SEM Mobile”, una nueva plataforma que brindará mayor seguridad, estabilidad y una mejor experiencia de uso para los vecinos.

La nueva aplicación ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en Google Play Store. Para continuar utilizando el servicio, los usuarios deberán desinstalar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile”.

Mismo usuario y contraseña para estacionar en Capital Desde el municipio informan que quienes ya utilizan el sistema no deberán realizar un nuevo registro, ya que podrán acceder a la nueva aplicación con el mismo usuario y contraseña que poseen actualmente, conservando además el saldo disponible y todos los datos asociados a su cuenta.

Esta actualización forma parte del plan de mejora continua de los servicios municipales, incorporando herramientas tecnológicas que optimizan la gestión y facilitan el uso del Estacionamiento Medido en la Ciudad.