Capital inscribe para nuevos cursos virtuales gratuitos en el Punto Digital: conocé las propuestas

Los vecinos de Capital podrán capacitarse a su propio ritmo a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual. Contarán con asistencia técnica.

Con el objetivo constante de impulsar el desarrollo personal, profesional y digital de la comunidad, el municipio de Capital anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de sus capacitaciones gratuitas a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV).

La propuesta está diseñada bajo una modalidad autoasistida y asincrónica, una metodología flexibilizada que permite a los alumnos adaptar el cursado a sus propios tiempos y rutinas cotidianas. El trayecto formativo completo comprende un período de 42 días de duración, extendiéndose desde el 21 de julio hasta el 31 de agosto.

Apoyo presencial y conectividad asegurada en Capital Conscientes de que las brechas tecnológicas o la falta de conectividad no deben ser un impedimento para el aprendizaje, la comuna dispuso un espacio de contención y apoyo operativo. Aquellos estudiantes que no posean acceso a internet en sus hogares o que requieran orientación técnica para el manejo del entorno virtual, podrán acudir directamente al Punto Digital municipal.

Este centro funciona dentro del MHU Digital (Museo de la Historia Urbana). Allí, durante el turno mañana, los participantes tienen a disposición un parque informático equipado con computadoras, conexión Wi-Fi de alta velocidad y la asistencia personalizada de facilitadores técnicos que guiarán el proceso de aprendizaje.

Herramientas clave para el mundo actual La nómina de talleres para esta convocatoria abarca áreas estratégicas como la comunicación, el liderazgo, las nuevas tecnologías y la innovación pedagógica: