    • 22 de julio de 2026 - 09:53

    Capital inscribe para nuevos cursos virtuales gratuitos en el Punto Digital: conocé las propuestas

    Los vecinos de Capital podrán capacitarse a su propio ritmo a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual. Contarán con asistencia técnica.

    Capital dictará nuevos cursos virtuales gratuitos.

    Capital dictará nuevos cursos virtuales gratuitos.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo constante de impulsar el desarrollo personal, profesional y digital de la comunidad, el municipio de Capital anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de sus capacitaciones gratuitas a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV).

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    La propuesta está diseñada bajo una modalidad autoasistida y asincrónica, una metodología flexibilizada que permite a los alumnos adaptar el cursado a sus propios tiempos y rutinas cotidianas. El trayecto formativo completo comprende un período de 42 días de duración, extendiéndose desde el 21 de julio hasta el 31 de agosto.

    Apoyo presencial y conectividad asegurada en Capital

    Conscientes de que las brechas tecnológicas o la falta de conectividad no deben ser un impedimento para el aprendizaje, la comuna dispuso un espacio de contención y apoyo operativo. Aquellos estudiantes que no posean acceso a internet en sus hogares o que requieran orientación técnica para el manejo del entorno virtual, podrán acudir directamente al Punto Digital municipal.

    Este centro funciona dentro del MHU Digital (Museo de la Historia Urbana). Allí, durante el turno mañana, los participantes tienen a disposición un parque informático equipado con computadoras, conexión Wi-Fi de alta velocidad y la asistencia personalizada de facilitadores técnicos que guiarán el proceso de aprendizaje.

    Herramientas clave para el mundo actual

    La nómina de talleres para esta convocatoria abarca áreas estratégicas como la comunicación, el liderazgo, las nuevas tecnologías y la innovación pedagógica:

    • El arte de hablar: la Oratoria. Herramientas para comprender la estructura del discurso, analizar la audiencia, articular mensajes contundentes y desarrollar una comunicación persuasiva y efectiva.
    • Orígenes y evolución de la Inteligencia Artificial. Un recorrido panorámico por la historia de la IA, el reconocimiento de sus principales aplicaciones en la vida cotidiana, así como el debate analítico sobre sus ventajas, desventajas y dilemas éticos.
    • Enseñar y aprender con TIC. Enfocado en el ámbito educativo, explora el impacto de las tecnologías en la enseñanza, la integración de recursos didácticos digitales y su planificación docente.
    • Educación y videojuegos. Aborda los fundamentos de la gamificación, los beneficios pedagógicos del uso de videojuegos y los criterios estratégicos para implementarlos en el aula.
    • Inteligencia Emocional y Trabajo en Equipo. Análisis de la cultura organizacional, gestión de emociones en entornos colectivos y competencias blandas indispensables para optimizar la dinámica de trabajo en instituciones.
    • Teorías del Liderazgo. Revisión crítica de los modelos históricos de liderazgo e identificación de los nuevos perfiles y competencias ejecutivas necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI.
    • Storytelling. Explora la estructura interna, narrativa y práctica del arte de contar historias para diseñar relatos potentes aplicables a diversos proyectos.
    • Primeros pasos en fotografía digital. Principios técnicos e intencionalidad comunicativa aplicable tanto a dispositivos móviles como a cámaras, enfocado en afinar la mirada crítica y desarrollar un estilo propio.

    Requisitos e información útil para la inscripción

    Para asegurar un cupo en cualquiera de las alternativas académicas, las personas interesadas deberán realizar el trámite siguiendo las pautas fijadas por el municipio:

    • Modalidad de trámite: únicamente presencial.
    • Fechas: Del 20 al 27 de julio.
    • Horario de atención: De 9:00 a 12:30.
    • Lugar: MHU Digital (calle 25 de Mayo 1128 Oeste).
    • Requisitos: Tener domicilio acreditado en la Ciudad de San Juan y concurrir con el DNI físico en mano.
    • Para la certificación oficial: Es requisito aprobar los cuestionarios de autoevaluación de cada unidad con una nota mínima de 6 (seis) y completar la encuesta final de satisfacción.

    Para obtener más información respecto a la oferta formativa y las actividades del Punto Digital, los vecinos pueden ingresar al sitio oficial de la comuna en municipiosanjuan.gob.ar/servicios/punto-digital.

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