Crimen en Chaco: qué determinó la pericia psiquiátrica a Victoria Cantero

El Equipo Fiscal N°2, conformado por los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce, recibió el informe elaborado por el Instituto Médico Forense (IMF) del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, el cual descartó por completo cualquier tipo de alteración mental en la imputada.

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El examen médico evaluó minuciosamente distintos aspectos de la salud mental de la joven, tales como la memoria, la atención, la orientación, la afectividad, el juicio y el raciocinio.

Según las conclusiones del perito forense, todos los parámetros se ubicaron dentro de los "límites normales" y sin elementos patológicos. El dictamen determinó contundentemente que Cantero "comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones", por lo que fue declarada plenamente imputable.

De esta manera, el informe sepulta cualquier intento o estrategia legal orientada a declarar una supuesta inimputabilidad y fortalece la acusación formal por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que prevé exclusivamente una condena a prisión perpetua.

El avance psiquiátrico se sumó a las revelaciones preliminares de la autopsia al cuerpo de Álvarez Guardia, la cual confirmó la extrema violencia del ataque ocurrido en el barrio 100 Viviendas CGT. Los forenses constataron al menos seis lesiones cortopunzantes, destacándose puñaladas letales en la base del cuello y la zona de la clavícula. Además, la víctima presentaba heridas defensivas en los brazos, evidenciando que intentó repeler la agresión.

Mientras la defensa técnica aguarda conocer el cuadro probatorio completo para definir si la joven prestará declaración —luego de haber optado por el silencio en sus primeras horas detenida—, los fiscales avanzan en la investigación para asegurar que la acusada llegue tras las rejas a la instancia de juicio por jurados.

A su vez, el informe preliminar de la autopsia de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, reveló nuevos detalles sobre el ataque. Los forenses detectaron al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes, entre ellas dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.

Según los especialistas, una de las lesiones provocadas en el cuello fue la que finalmente causó la muerte, por lo que quedó descartada la hipótesis inicial que señalaba un golpe mortal en el pecho.