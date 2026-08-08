    • 8 de agosto de 2026 - 22:23

    Mendoza: quién era el contador de 43 años que murió tras caer con su familia desde un puente

    Fuentes policiales confirmaron la identidad del fallecido tras el choque y caída de dos autos del puente del Acceso Este, en Guaymallén.

    accidente-acceso-portada
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impresionante y trágico accidente conmocionó a la provincia de Mendoza. Un hombre de 43 años perdió la vida luego de que el vehículo en el que circulaba junto a su esposa y sus dos hijos cayera desde un puente del Acceso Este hacia la calle Alberdi, en el departamento de Guaymallén.

    Leé además

     Algunos refugios requieren estufas de leña en invierno y aire acondicionado en verano.

    El "Plan B" global: el Financial Times destacó el refugio de magnates tecnológicos en Mendoza
    El Parque Provincial Aconcagua forma parte desde este año del proyecto internacional “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”.

    Alerta ambiental en la cordillera: investigarán la presencia de microplásticos en el Aconcagua

    El hecho: dos vehículos desprendidos del puente

    El siniestro vial ocurrió en horas de la mañana, cuando —por motivos que aún son materia de investigación judicial— dos vehículos, una camioneta Nissan Kicks y un Jeep, protagonizaron un violento impacto que derivó en la caída de ambos rodados desde la estructura elevada hacia la arteria inferior.

    Producto del violento impacto y el vacío, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar con ambulancias del Servicio de Coordinación de Emergencias (SEC), dotaciones de bomberos y personal policial.

    Quién era la víctima fatal

    El conductor de la Nissan Kicks blanca fue identificado como Claudio Assenza, de 43 años.

    Perfil profesional: Assenza era contador público, recibido en la Universidad de Congreso. Contaba con una sólida trayectoria laboral de más de una década especializada en finanzas, gestión estratégica, control de costos y proyectos de inversión. En el ámbito laboral, se desempeñaba desde 2024 como Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zuccardi, y previamente había integrado equipos de importantes firmas de la región como Impsa y Super.

    Su familia: Vivía en Luján de Cuyo. Al momento del trágico suceso, viajaba acompañado por su esposa, María Antonela, y sus dos hijos menores de edad (de 8 y 10 años).

    Estado de salud de los heridos y operativo

    Tras el rescate en el lugar, los dos niños debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti mediante un corredor sanitario debido a la gravedad de los politraumatismos. En tanto, la esposa del contador fue derivada al Hospital Central en estado crítico, al igual que otros involucrados en el choque múltiple.

    Por su parte, el conductor del otro vehículo involucrado quedó aprehendido a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias accidentológicas de la Policía Científica para esclarecer la mecánica exacta de la tragedia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Vuelco fatal en Mendoza. Foto: Los Andes.

    Un muerto y varios heridos tras la caída de dos vehículos desde un puente en Mendoza

    Líder. Nicolás Peralta defenderá su liderazgo en la Clase 3 del Zonal Cuyano en Mendoza.

    San Juan tendrá ocho protagonistas en la nueva fecha del Zonal Cuyano en Mendoza

    BHP y Kobrea firmaron un acuerdo para explorar proyectos de cobre ubicados en el Distrito Minero Occidental de Malargüe.

    Mendoza suma a BHP para explorar cobre en Malargüe y potencia su perfil minero

    de donde era la pareja que murio tras la caida de un arbol por el viento zonda

    De dónde era la pareja que murió tras la caída de un árbol por el viento zonda