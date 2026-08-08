Mendoza: quién era el contador de 43 años que murió tras caer con su familia desde un puente

Un impresionante y trágico accidente conmocionó a la provincia de Mendoza. Un hombre de 43 años perdió la vida luego de que el vehículo en el que circulaba junto a su esposa y sus dos hijos cayera desde un puente del Acceso Este hacia la calle Alberdi, en el departamento de Guaymallén.

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El siniestro vial ocurrió en horas de la mañana, cuando —por motivos que aún son materia de investigación judicial— dos vehículos, una camioneta Nissan Kicks y un Jeep, protagonizaron un violento impacto que derivó en la caída de ambos rodados desde la estructura elevada hacia la arteria inferior.

Producto del violento impacto y el vacío, se desplegó un amplio operativo de emergencia en el lugar con ambulancias del Servicio de Coordinación de Emergencias (SEC), dotaciones de bomberos y personal policial.

El conductor de la Nissan Kicks blanca fue identificado como Claudio Assenza, de 43 años.

Perfil profesional: Assenza era contador público, recibido en la Universidad de Congreso. Contaba con una sólida trayectoria laboral de más de una década especializada en finanzas, gestión estratégica, control de costos y proyectos de inversión. En el ámbito laboral, se desempeñaba desde 2024 como Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zuccardi, y previamente había integrado equipos de importantes firmas de la región como Impsa y Super.

Su familia: Vivía en Luján de Cuyo. Al momento del trágico suceso, viajaba acompañado por su esposa, María Antonela, y sus dos hijos menores de edad (de 8 y 10 años).

Estado de salud de los heridos y operativo

Tras el rescate en el lugar, los dos niños debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti mediante un corredor sanitario debido a la gravedad de los politraumatismos. En tanto, la esposa del contador fue derivada al Hospital Central en estado crítico, al igual que otros involucrados en el choque múltiple.

Por su parte, el conductor del otro vehículo involucrado quedó aprehendido a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias accidentológicas de la Policía Científica para esclarecer la mecánica exacta de la tragedia.