Una senadora mendocina presentó un proyecto para que legisladoras embarazadas puedan votar virtualmente

A raíz de su experiencia, en la que su caso estuvo en discusión, la legisladora mendocina Fernández Sagasti elaboró una propuesta para modificar el reglamento del Senado nacional.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, presentó un proyecto en el Congreso para que las legisladoras embarazadas puedan votar de forma remota, luego de lo que le sucedió en la sesión de la semana pasada, en la que no pudo votar en el debate de la ley de propiedad privada.

“Presenté un proyecto para modificar el reglamento del Senado de la Nación: que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota, mientras dure esa restricción”, expresó la legisladora cuyana, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Es “un proyecto para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza”, agregó, haciendo referencia a la controversia que generó su pedido a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para votar virtualmente en la Ley de Tierras, ya que, por indicación médica, no podía volar a Buenos Aires para resguardar su embarazo al estar cursando la semana 32.

Al respecto, Fernández Sagasti argumentó que “es un criterio único, objetivo y acotado: certificación médica que acredite riesgo de embarazo y contraindicación de viaje. No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como ésta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave”, desarrolló.

Y recordó que “no es la primera vez que el Senado resuelve esto: sesionamos de forma virtual durante la pandemia, con el aval de la Corte Suprema (sin cambiar el reglamento). Sabemos hacerlo cuando queremos”.