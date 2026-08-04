Alerta en Iguazú: desarman las pasarelas de la Garganta del Diablo para evitar destrozos por "El Niño"

Ante las proyecciones de crecidas extraordinarias del río Iguazú impulsadas por fuertes lluvias, Parques Nacionales y la concesionaria iniciaron el desarme de pisos y barandas para evitar destrozos masivos como los ocurridos en 2023.

El Parque Nacional Iguazú puso en marcha un operativo preventivo de gran magnitud: comenzó formalmente el retiro y desmontaje de las pasarelas del icónico circuito de la Garganta del Diablo. La medida, que se extenderá por un plazo estimado de 40 días, busca resguardar la infraestructura metálica ante la amenaza de crecidas extraordinarias del río Iguazú.

La decisión técnica se sustenta en los informes meteorológicos e hidrológicos que anticipan la llegada de un caudal sumamente elevado durante los meses de septiembre y octubre, como consecuencia directa de las precipitaciones intensas vinculadas al fenómeno climático "El Niño" (ENOS).

Un antecedente clave para evitar otro daño histórico Las autoridades tomaron esta drástica determinación teniendo muy presente el amargo antecedente de octubre de 2023, cuando una crecida extraordinaria e imprevista arrasó con 79 tramos de pasarelas, dejando el circuito inhabilitado durante nueve largos meses.

Con este repliegue planificado de pisos y barandas, tanto la Administración de Parques Nacionales como la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. buscan evitar pérdidas materiales catastróficas y garantizar que, una vez superado el pico de riesgo hídrico, las estructuras puedan reinstalarse con mayor rapidez y seguridad para los turistas.

El resto del Parque Nacional Iguazú sigue abierto y operativo Pese al cierre temporal del paseo más imponente y concurrido del complejo natural, las autoridades aclararon que el Parque Nacional continúa abierto todo el año y la gran mayoría de los atractivos operan sin modificaciones.