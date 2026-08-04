Alerta en Iguazú: desarman las pasarelas de la Garganta del Diablo para evitar destrozos por "El Niño"

El Parque Nacional Iguazú puso en marcha un operativo preventivo de gran magnitud: comenzó formalmente el retiro y desmontaje de las pasarelas del icónico circuito de la Garganta del Diablo. La medida, que se extenderá por un plazo estimado de 40 días, busca resguardar la infraestructura metálica ante la amenaza de crecidas extraordinarias del río Iguazú.
La decisión técnica se sustenta en los informes meteorológicos e hidrológicos que anticipan la llegada de un caudal sumamente elevado durante los meses de septiembre y octubre, como consecuencia directa de las precipitaciones intensas vinculadas al fenómeno climático "El Niño" (ENOS).
Un antecedente clave para evitar otro daño histórico
Las autoridades tomaron esta drástica determinación teniendo muy presente el amargo antecedente de octubre de 2023, cuando una crecida extraordinaria e imprevista arrasó con 79 tramos de pasarelas, dejando el circuito inhabilitado durante nueve largos meses.
Con este repliegue planificado de pisos y barandas, tanto la Administración de Parques Nacionales como la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. buscan evitar pérdidas materiales catastróficas y garantizar que, una vez superado el pico de riesgo hídrico, las estructuras puedan reinstalarse con mayor rapidez y seguridad para los turistas.
El resto del Parque Nacional Iguazú sigue abierto y operativo
Pese al cierre temporal del paseo más imponente y concurrido del complejo natural, las autoridades aclararon que el Parque Nacional continúa abierto todo el año y la gran mayoría de los atractivos operan sin modificaciones.
Los visitantes que elijan el destino durante este período podrán recorrer con total normalidad los siguientes espacios y servicios:
Circuito Superior
Circuito Inferior
Sendero Verde y Sendero Macuco
Centro de Visitantes "Yvyrá Retá"
Territorio Yaguareté
Tren Ecológico de la Selva
Locales gastronómicos, tiendas de recuerdos y productos regionales
Desde el sector turístico invitaron a los viajeros a seguir disfrutando de la biodiversidad de la Selva Paranaense y de los demás saltos que conforman una de las Maravillas Naturales del Mundo, recordando la importancia de respetar las cartelerías y restricciones vigentes mientras se monitorea en tiempo real el comportamiento del río.