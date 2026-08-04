    • 4 de agosto de 2026 - 21:18

    Crisis diplomática: Brasil retira a su embajador en Argentina y rebaja la relación bilateral al mínimo históric

    El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tomó una medida sin precedentes recientes tras los reiterados cruces y ataques verbales desde la Casa Rosada.

    Lula no estará presente en la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur en Asunción
    Lula no estará presente en la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur en Asunción

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un giro drástico que marca el punto más bajo en la historia moderna de la diplomacia regional, el gobierno de Brasil decidió este martes retirar a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y reducir al mínimo indispensable la relación bilateral. La medida responde a una escalada de tensiones insostenible, alimentada por los constantes cruces verbales, los ataques del presidente Javier Milei hacia la figura de su par brasileño y cuestionamientos a la justicia de ese país.

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    Aunque desde el Palacio Itamaraty evitaron hablar formalmente de una ruptura de relaciones, la decisión de dejar la embajada en manos de un encargado de negocios congela de facto el diálogo político de alto nivel entre las dos economías más grandes del Mercosur.

    Una escalada de tensiones sin freno

    El vínculo entre la administración libertaria y el gobierno petista estuvo marcado por la fricción desde el día uno, diferenciándose radicalmente de la tradicional alianza estratégica que históricamente unió a ambos países. Sin embargo, en las últimas semanas, las tensiones traspasaron los límites diplomáticos habituales.

    Los reiterados cuestionamientos públicos de Milei hacia Lula da Silva —a quien ha tildado de "comunista" y "corrupto"—, sumados a críticas directas contra decisiones del poder judicial brasileño y la participación de mandatarios argentinos en cumbres junto a sectores de la oposición de Brasil, colmaron la paciencia de Brasilia.

    Impacto regional y comercial

    La decisión de retirar al embajador sacude los cimientos del bloque regional. Analistas internacionales advierten que esta degradación diplomática no solo paraliza las agendas conjuntas en materia de integración física, energética y comercial, sino que también pone en terapia intensiva el futuro del Mercosur y las negociaciones internacionales en bloque.

    Por el momento, desde el gobierno argentino se aguardan los comunicados oficiales de la Cancillería para definir los pasos a seguir frente a una crisis que promete reconfigurar el tablero geopolítico de Sudamérica.

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