Vacunas en Argentina: un informe de la Cruz Roja revela alta valoración positiva pero enciende alarmas por la desconfianza

Un relevamiento del Observatorio Humanitario de la institución detalló que, a pesar de que la gran mayoría reconoce la eficacia de las dosis, persisten mitos y barreras que impactan en las tasas de inmunización en todo el país.

Un nuevo estudio elaborado por el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina puso bajo la lupa la percepción, el acceso y la confianza de la ciudadanía en torno a las vacunas. El informe arrojó una paradoja clave para la salud pública: mientras los niveles de aceptación teórica sobre la importancia de la inmunización se mantienen altos, crecen los factores de reticencia y desinformación que explican la caída en las coberturas del calendario nacional.

El gran obstáculo: la desconfianza por encima de la logística Uno de los datos más salientes del relevamiento —que abarcó a casi 4.000 casos en 16 provincias— indica que el principal escollo para sostener la vacunación ya no pasa por problemas logísticos o de falta de stock en los vacunatorios. De hecho, el 97% de las personas que intentaron vacunarse en su última oportunidad lo consiguió.

Sin embargo, el 54% de los encuestados señaló que la mayor dificultad radica en la desconfianza hacia los inmunizantes. Entre los temores más frecuentes, el miedo a los efectos adversos encabeza las dudas con un 42%, seguido de mitos arraigados vinculados a la efectividad o la necesidad real de aplicarse los refuerzos.

La brecha entre el discurso y la conducta El estudio refleja una marcada contradicción en la sociedad:

El 91% de la población considera que las vacunas son clave para la salud pública.

El 79% las percibe como seguras y eficaces. No obstante, conviven ideas que restringen su aplicación personal: un 23% prefiere adquirir inmunidad de manera "natural" y un 19% confiesa creer que no es necesario vacunarse si la gran mayoría de la población ya está protegida.