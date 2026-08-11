Rawson celebra el Día del Niño: cinco tardes de juegos, shows y premios

La Municipalidad de Rawson , a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, llevará adelante durante agosto una amplia agenda de festejos por el Día del Niño, con cinco jornadas que se desarrollarán en distintos puntos del departamento y que incluirán juegos, shows, premios, actividades recreativas y sorpresas para compartir en familia.

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La propuesta busca descentralizar las celebraciones y acercarlas a diferentes comunidades de Rawson, generando espacios de encuentro para que niños y familias puedan disfrutar de actividades gratuitas cerca de sus hogares.

Los festejos se realizarán de 14 a 18 horas y comenzarán el sábado 15 de agosto en la Plaza de Villa San Damián. Continuarán el lunes 17 en el Playón del Barrio Valle Grande; el sábado 22 en la Plaza del Barrio Belgrano; el domingo 23 en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro; y finalizarán el sábado 29 de agosto en la Plaza de los Niños del Barrio Güemes.

Al respecto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de acercar estas propuestas a diferentes sectores del departamento: “Queremos que nuestros chicos puedan celebrar y disfrutar cerca de sus casas, por eso decidimos llevar estos festejos a distintos puntos de Rawson. Serán cinco grandes jornadas pensadas para ellos, pero también para que toda la familia pueda encontrarse, compartir y disfrutar”.

“Para nosotros, gobernar también significa generar oportunidades para encontrarnos como comunidad. Queremos que cada niño tenga un espacio para jugar, divertirse y vivir una tarde especial junto a su familia, porque trabajar por nuestras infancias es trabajar por el presente y por el futuro de Rawson”, agregó Munisaga.

Cronograma de festejos

- Sábado 15 de agosto: Plaza de Villa San Damián.

- Lunes 17 de agosto: Playón del Barrio Valle Grande.

- Sábado 22 de agosto: Plaza del Barrio Belgrano.

- Domingo 23 de agosto: Predio Gaucho José Dolores, Médano de Oro.

- Sábado 29 de agosto: Plaza de los Niños, Barrio Güemes.

- Horario: de 14 a 18 horas en todas las jornadas.

Rawson en Comunidad acompañará las celebraciones

En el marco de estas jornadas, la Municipalidad también desplegará el operativo integral Rawson en Comunidad, una iniciativa que permite acercar las distintas áreas, programas y prestaciones municipales directamente a los barrios.

De esta manera, además de participar de las actividades previstas para los más chicos, las familias podrán acceder a servicios y propuestas de diferentes áreas municipales, entre ellas Desarrollo Humano Integral, Salud Comunitaria, Juventudes, Género y Familia, Educación y Formación, Empleo y capacitación en oficios, Cultura, Deportes y Zoonosis, junto con asesoramiento sobre diferentes trámites y servicios municipales.

También se sumarán propuestas recreativas, deportivas y culturales, espacios destinados a emprendedores y diferentes acciones que forman parte del abordaje territorial que el municipio lleva adelante a través de Rawson en Comunidad.

El operativo estará presente durante los festejos de Villa San Damián, Barrio Belgrano, Médano de Oro y Barrio Güemes.

La única excepción será Valle Grande, donde el lunes 17 de agosto se desarrollará el festejo por el Día del Niño, pero no se realizará el operativo Rawson en Comunidad, debido a que el programa municipal ya estuvo recientemente en ese sector del departamento acercando sus servicios a los vecinos.

Sobre esta modalidad, Munisaga señaló: “Rawson en Comunidad nos permite estar cerca de nuestros vecinos, escucharlos y llevar las herramientas del municipio directamente a cada lugar. Aprovechamos estos grandes encuentros para que, mientras los chicos disfrutan, las familias también puedan acceder a servicios, asesoramiento y respuestas concretas”.

Finalmente, el intendente invitó a las familias a participar de las distintas jornadas: “Queremos que agosto sea un mes de celebración para nuestros chicos. Los esperamos en cada uno de estos lugares para compartir tardes de alegría, juegos y encuentro, porque estamos convencidos de que un Rawson que cuida y acompaña a sus infancias es un Rawson que construye futuro”.

Con esta agenda, el municipio desarrollará durante agosto una celebración itinerante que recorrerá diferentes sectores del departamento, combinando actividades para los más pequeños, encuentro comunitario y presencia territorial de los servicios municipales.