    • 11 de agosto de 2026 - 09:16

    La UCCuyo y la UNSJ trabajarán juntas en prácticas de rehabilitación deportiva

    La UCCuyo y la UNSJ firmaron un Acta Complementaria que formaliza un trabajo conjunto entre ambas instituciones.

    La UCCuyo y la UNSJ trabajarán juntas en prácticas de rehabilitación deportiva.

    La UCCuyo y la UNSJ trabajarán juntas en prácticas de rehabilitación deportiva.

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    (Gentileza)

    La Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) suscribió, un Acta Complementaria con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de su Secretaría de Bienestar Universitario, que formaliza un trabajo conjunto entre ambas casas de estudio.

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    Para la Facultad de Ciencias Médicas, este acuerdo representa una oportunidad estratégica de integrar sus capacidades académicas y de extensión con miras a fortalecer la formación de los y las estudiantes avanzados de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, dependiente de la unidad académica. A través de prácticas de campo y asistencia kinésica deportiva en El Palomar de la UNSJ, la FCM proyecta su función docente hacia un escenario deportivo real, articulando docencia, extensión e investigación en el campo de la rehabilitación deportiva.

    Detalles del acuerdo entre la UCCuyo y la UNSJ

    En consonancia con el modelo de formación por competencias que la FCM impulsa en sus carreras, el acuerdo prevé prácticas profesionales supervisadas destinadas al desarrollo de competencias clínicas, técnicas y relacionales. Bajo supervisión docente y en cumplimiento de las normativas éticas y legales vigentes, los y las estudiantes de la Facultad participarán en:

    • Evaluación funcional de deportistas.
    • Planificación y ejecución de tratamientos kinésicos y abordajes fisioterapéuticos.
    • Seguimiento evolutivo de pacientes con lesiones deportivas.

    El acta también da marco institucional a acciones de extensión y vinculación comunitaria que la FCM desarrollará junto a la UNSJ, mediante actividades educativas y de promoción de la salud dirigidas a deportistas, sus familias y la comunidad, orientadas a la prevención de lesiones, la promoción de hábitos de vida saludables y la concientización sobre la rehabilitación temprana e integral. De manera complementaria, se habilita el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos centrados en la evaluación de resultados terapéuticos, la innovación en técnicas de rehabilitación y el análisis de variables funcionales y biomecánicas en el ámbito deportivo.

    Declaraciones de las autoridades

    Al referirse al acuerdo, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Sergio Gabriel Albarracín, expresó que la unidad académica se siente “muy agradecida con la apertura de la UNSJ al permitir que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas en un contexto real de situaciones deportivas, puesto que ésta es una de las áreas de formación. Si bien en nuestra Universidad tenemos contextos específicos, nunca un ámbito como El Palomar donde hay gran tránsito de estudiantes y de profesores en un espacio deportivo”.

    Por su parte, la secretaria de Bienestar Universitario de la UNSJ, licenciada Florencia Ficcardi, destacó que “este es un trabajo valioso para nosotros porque tenemos a profesores y estudiantes avanzados de la Carrera de Kinesiología acercando sus conocimientos y su acompañamiento en el desarrollo deportivo, con las prácticas y el trabajo de prevención en deportistas y docentes de las distintas disciplinas que brindamos en el polideportivo”.

    Este acuerdo se inscribe en la política de vinculación con el medio que la UCCuyo sostiene como uno de los ejes de su Plan Estratégico Institucional, orientado a fortalecer la articulación con organizaciones e instituciones del ámbito local y regional y a proyectar a la Universidad en el territorio. Para la Facultad de Ciencias Médicas, la firma de esta Acta Complementaria reafirma su compromiso con una formación profesional de alta calidad, basada en competencias, con fuerte inserción en el medio y orientada a la salud integral de la comunidad sanjuanina.

    El documento del Acta Complementaria fue rubricado por el decano de la FCM de la UCCuyo, doctor Sergio Gabriel Albarracín, y por la secretaria de Bienestar Universitario de la UNSJ, licenciada Florencia Ficcardi, y regirá durante el año 2026 hasta el mes de noviembre.

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