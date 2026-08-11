San Juan contra la trata: se conformó el Comité Provincial con un llamado a romper el silencio y denunciar

San Juan formalizó la creación del Comité Provincial Contra la Trata y Explotación de Personas , un marco institucional de articulación pública y privada diseñado para abordar de manera integral una de las problemáticas más complejas de la sociedad actual. Fue en el marco del Foro Contra la Trata que se realizó en la provincia.

Nueva suba en los colegios privados de San Juan: podrán aumentar hasta 7,22% las cuotas desde agosto

Campo, ciencia y 70 años de historia: el esperado relanzamiento del Suplemento Verde junto al INTA

La presentación, que contó con la proyección de un video institucional elaborado por el Ministerio de Gobierno, dejó un mensaje transversal contundente: no hay que naturalizar la trata, es fundamental romper el silencio y denunciar al 145, ya que una sola alerta puede salvar vidas.

Durante el acto se destacó la presencia de autoridades provinciales, del Comité Nacional contra la Trata y Explotación de Personas, representado por su delegada en Cuyo por María Eugenia Raverta , así como de referentes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y de la Fundación Andesmar, promotora de la conformación de este comité.

El vicegobernador Fabián Martín celebró la iniciativa remarcando que "permite trabajar sincronizadamente y de mejor manera", ratificando el compromiso absoluto de San Juan para combatir fuertemente este delito.

El ministro de Familia, Carlos Platero , subrayó la trascendencia de la medida enfocado en el cuidado humano:

"Es algo muy importante porque vamos a trabajar tanto en la prevención como en el acompañamiento."

Platero recordó que la provincia firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para otorgar resarcimientos económicos y capacitaciones a las víctimas, garantizando un seguimiento real para la restitución de sus derechos.

Por su parte, María Eugenia Raverta expresó la urgencia de saldar una deuda de desconexión institucional:

"Había una desconexión entre las diferentes instituciones involucradas. Este es el puntapié inicial para trabajar mancomunadamente. Todos podemos ser víctimas y todos podemos poner un granito de arena. Vamos a estar trabajando fuertemente en todos los ámbitos."

El compromiso del sector privado y el transporte

Un aporte clave en la presentación fue el de la directora ejecutiva de la Fundación Andesmar, María Inés Nadal, quien advirtió sobre la realidad actual del territorio: San Juan dejó de ser únicamente una provincia de paso para convertirse también en provincia de consumo de trata.

Nadal compartió la experiencia de la Fundación Andesmar que lleva 11 años de trabajo capacitando a más de 350 conductores y agentes de venta en todo el país contra esta problemática:

Miedo a denunciar: explicó que al principio los trabajadores temían exponerse, por lo que fue clave concientizarlos de que la línea 145 es 100% anónima .

explicó que al principio los trabajadores temían exponerse, por lo que fue clave concientizarlos de que la . Nuevas amenazas: alertó sobre las plataformas digitales y la inteligencia artificial, las cuales son utilizadas por las redes de trata para crear realidades ficticias y engañosas dirigidas a adolescentes.

alertó sobre las plataformas digitales y la inteligencia artificial, las cuales son utilizadas por las redes de trata para crear realidades ficticias y engañosas dirigidas a adolescentes. Acción colectiva: "Lo que hace San Juan hoy es un modelo que da resultados. La mínima acción salva vidas, protege familias y restituye la libertad."

En la misma línea, el delegado regional en Cuyo de RENATRE, Guillermo Zone, destacó las tareas de fiscalización en el sector rural para detectar la explotación laboral, recordando que en 2019 se detectaron 90 posibles víctimas en cuatro establecimientos de la región, e instó a consolidar protocolos de intervención conjunta.

Percepción de la víctima y el llamado a involucrarse

Cerrando la jornada, la ministra de Gobierno, Laura Palma, hizo hincapié en la complejidad psicológica que rodea a este delito y en la responsabilidad ciudadana:

"Son casos que tenemos que abordar en la prevención, en el durante y en el acompañamiento. Hay que tener en cuenta que muchas veces la víctima no se autopercibe como tal. Es fundamental el compromiso de todos, perder el miedo y recordar que la denuncia es anónima."

La conformación del Comité Provincial marca un punto de inflexión en San Juan: las instituciones unen fuerzas para cerrar el paso a las redes de trata y ofrecer a la comunidad las herramientas necesarias para actuar sin temor.

Si tenés sospechas o información sobre situaciones de trata o explotación de personas, llamá de forma gratuita y anónima a la Línea 145, disponible las 24 horas, los 365 días del año.