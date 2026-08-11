Campo, ciencia y 70 años de historia: el esperado relanzamiento del Suplemento Verde junto al INTA

Históricamente nuestra institución ha consolidado alianzas estratégicas con diversas entidades, tanto públicas como privadas. Hoy celebramos el regreso del Suplemento Verde y con él un nuevo espacio para el INTA San Juan en el que podremos ampliar nuestra interacción con variados públicos.

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El vínculo entre el INTA San Juan y el DIARIO DE CUYO se renueva. En un contexto que exige respuestas rápidas ante temáticas urgentes, como la crisis hídrica y los desafíos productivos, la vuelta de este clásico espacio de comunicación rural potencia la llegada de la ciencia y la tecnología agropecuaria a cada rincón de la provincia.

Equipo de Comunicación de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan del INTA. Hoy se marca el inicio de una nueva etapa en la comunicación agroindustrial de nuestra San Juan y de nuestra institución. Este 2026, el INTA Argentina cumple 70 años al servicio ininterrumpido del sector agroproductivo nacional. Siete décadas de investigación, extensión e innovación que encuentran en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan un pilar fundamental para el desarrollo de Cuyo.

En este marco de celebración institucional, la relación con el Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO recobra un valor inmenso. Desde sus orígenes, este suplemento ha sido el canal por excelencia para compartir investigación científica y trabajo en el campo a la vida cotidiana del productor y de la familia sanjuanina.

Beneficios de comunicar lo que hacemos ¿En qué se beneficia verdaderamente el INTA con esta sinergia en su 70º aniversario?

La respuesta radica en la democratización del conocimiento. Contar con una vidriera mediática local y regional permite que los avances no queden dentro de las oficinas o los laboratorios, sino que lleguen a las manos de quienes trabajan la tierra. También, fomenta la adopción de nuevas tecnologías, consolida la presencia territorial del INTA y fortalece la confianza de la comunidad. Es una vía de doble mano: nos permite difundir herramientas novedosas, pero también nos ayuda a mantener el pulso y escuchar las verdaderas necesidades de los lectores. En este espacio y en palabras de la Dra. Mónica Ruiz, directora del INTA San Juan: “Este regreso es una nueva oportunidad para mostrar lo que hacemos, quiénes somos y como trabajamos”.