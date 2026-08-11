Campo, ciencia y 70 años de historia: el esperado relanzamiento del Suplemento Verde junto al INTA
Históricamente nuestra institución ha consolidado alianzas estratégicas con diversas entidades, tanto públicas como privadas. Hoy celebramos el regreso del Suplemento Verde y con él un nuevo espacio para el INTA San Juan en el que podremos ampliar nuestra interacción con variados públicos.
El vínculo entre el INTA San Juan y el DIARIO DE CUYO se renueva. En un contexto que exige respuestas rápidas ante temáticas urgentes, como la crisis hídrica y los desafíos productivos, la vuelta de este clásico espacio de comunicación rural potencia la llegada de la ciencia y la tecnología agropecuaria a cada rincón de la provincia.
Hoy se marca el inicio de una nueva etapa en la comunicación agroindustrial de nuestra San Juan y de nuestra institución. Este 2026, el INTA Argentina cumple 70 años al servicio ininterrumpido del sector agroproductivo nacional. Siete décadas de investigación, extensión e innovación que encuentran en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan un pilar fundamental para el desarrollo de Cuyo.
En este marco de celebración institucional, la relación con el Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO recobra un valor inmenso. Desde sus orígenes, este suplemento ha sido el canal por excelencia para compartir investigación científica y trabajo en el campo a la vida cotidiana del productor y de la familia sanjuanina.
Beneficios de comunicar lo que hacemos
¿En qué se beneficia verdaderamente el INTA con esta sinergia en su 70º aniversario?
La respuesta radica en la democratización del conocimiento. Contar con una vidriera mediática local y regional permite que los avances no queden dentro de las oficinas o los laboratorios, sino que lleguen a las manos de quienes trabajan la tierra. También, fomenta la adopción de nuevas tecnologías, consolida la presencia territorial del INTA y fortalece la confianza de la comunidad. Es una vía de doble mano: nos permite difundir herramientas novedosas, pero también nos ayuda a mantener el pulso y escuchar las verdaderas necesidades de los lectores. En este espacio y en palabras de la Dra. Mónica Ruiz, directora del INTA San Juan: “Este regreso es una nueva oportunidad para mostrar lo que hacemos, quiénes somos y como trabajamos”.
Una mirada estratégica frente a los desafíos de hoy
En el marco de la gestión 2025-2029 la EEA San Juan busca difundir todas las novedades, además de mostrar la hoja de ruta institucional. El INTA trabaja estratégicamente en la articulación de sus componentes, la optimización de sus procesos internos y la mejora continua de sus servicios, priorizando siempre la resolución de los problemas detectados en el territorio y la capitalización de nuevas oportunidades.
La agenda productiva actual nos exige estar a la altura de las circunstancias. Por ello, las líneas de acción —que tendrán un lugar destacado en las páginas del suplemento— hacen hincapié en urgencias fundamentales:
La crisis de recursos hídricos: Aportando soluciones inmediatas sobre la eficiencia en el uso del agua, el manejo y gestión de las tecnologías de riego.
La baja competitividad de los sistemas tradicionales: Promoviendo la reconversión tecnológica y la optimización de recursos para sostener e impulsar sectores históricos como la vitivinicultura y la olivicultura.
El impulso de la agricultura sostenible: Difundiendo prácticas actuales en pos de una economía circular que maximice las ganancias y minimice los impactos en ambiente.
La diversificación de cultivos y el valor agregado: Potenciando alternativas altamente rentables (como el avance del pistacho o el tomate industria), explorando nuevos cultivos y apostando a la industrialización en origen para agregar valor y conquistar nuevos mercados.
El compromiso está renovado: nutrir este espacio con información de calidad y soluciones concretas, porque un sector agrícola comunicado es el primer paso hacia una provincia con más futuro.