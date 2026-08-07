Después de siete años reabrió la histórica bodega de la Escuela de Enología

Después de permanecer cerrada durante siete años, la histórica bodega de la Escuela de Fruticultura y Enología volvió a funcionar. La reinauguración se llevó a cabo este viernes 7 de agosto a las 10.30 de la mañana. La refacción, financiada por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación, incluyó pisos, paredes, baños, techo e iluminación, sectores que no recibían una intervención de fondo desde 1981.

El interés por recuperar la escuela surgió con el cambio de gestión provincial encabezado por Marcelo Orrego. En administraciones anteriores había existido incluso la intención de trasladar la institución de esa zona de la Capital, considerada atractiva para el desarrollo inmobiliario.

Autoridades educativas, municipales y eclesiásticas durante la inauguración de la placa conmemorativa, en el marco del acto por el Día de la Enseñanza Agropecuaria.

"La histórica bodega por muchos años no estuvo en funcionamiento ya que no se podían realizar las refacciones necesarias para su uso, y hoy con mucho orgullo y contentos podemos decir que hemos recuperado este espacio didáctico productivo", dijo María Verónica Echegaray, directora de la institución.

En 1981 la bodega tenía capacidad para 1.200.000 litros. Esa escala ya no es replicable para una institución escolar, en un contexto en el que la propia industria vitivinícola viene atravesando crisis y cambios estructurales. El sector de elaboración quedó ahora dimensionado en 15.000 litros, con tanques fermentadores de acero inoxidable de aproximadamente 1.000 litros para microvinificaciones.

El equipamiento no llegó solo con la reinauguración: en 2021 la escuela ganó un proyecto de crédito fiscal que permitió incorporar tanques de acero inoxidable con chaqueta de refrigeración y termómetros incluidos, además de despalilladoras de acero. Dentro de las obras, el laboratorio fue el sector priorizado como más urgente, ya que se utiliza tanto para los procesos de la bodega como para el análisis del aceite de oliva —la producción de este año participará de una muestra especializada del sector—, además de resultar clave para el conjunto de los ensayos y la enseñanza. Parte del espacio se destinará además a exhibir la maquinaria original de la bodega, a modo de museo.

Equipamiento de la nueva bodega escuela, con tanques y maquinaria incorporados para la elaboración de vino, durante la recorrida por las instalaciones reinauguradas.

El museo histórico de la escuela conserva instrumentos originales de laboratorio, balanzas y microscopios utilizados por generaciones de estudiantes desde el siglo XIX.

Un proceso de recuperación en tres etapas

La puesta en funcionamiento actual es resultado de una gestión de siete años, que el Ministerio de Educación organizó en encuentros anuales de acompañamiento a cada etapa de reestructuración de las escuelas agrotécnicas. El primero se realizó en 2024 y el segundo, el año pasado (2025), el cual se desarrolló en articulación con la Municipalidad de Capital, que ejecutó la vereda y el cierre perimetral y retiró más de 50 camiones de escombro. Ese trabajo conjunto permitió avanzar además con reparaciones internas —baños, un reservorio y otras obras— que posibilitaron retomar el trabajo didáctico-pedagógico previo a las prácticas profesionalizantes que los estudiantes completan luego en empresas, industrias o fincas.

"Y ese comienzo, ese solar que nos presentaba lleno de piedras al inicio, se transformó en tierra fértil. Hoy hay verde, hoy hay árboles, hoy hay vereda, hoy hay asfalto, hoy hay iluminación", destacó Susana Laciar, intendenta de la Ciudad de San Juan.

El tercer encuentro es el que se concretó este viernes, ahora en el sector de la bodega, contiguo tanto a la Casa de Gobierno como a las aulas donde cursan los estudiantes. La fecha coincide con el Día de la Enseñanza Agropecuaria, que se conmemora desde hace años en esta escuela fundada por Sarmiento, y en cuyo marco se abre además un congreso destinado a mostrar el rumbo de las escuelas agrotécnicas de la provincia.

"Es en el trabajo colaborativo, en el intercambio permanente de conocimientos, de experiencias y en la pasión compartida por la producción, la innovación y el desarrollo del sector agroindustrial, donde verdaderamente hacemos la diferencia y construimos futuro con más oportunidades para nuestros estudiantes", sostuvo María Verónica Echegaray, directora de la institución.

El regreso a la producción de vino

En febrero, durante una visita de la Ministra de Educación a la bodega, los estudiantes ya habían retomado la elaboración de vino, cosechando y procesando ellos mismos la uva, tras un período sin producción. A partir de esa visita, la funcionaria planteó la necesidad de resolver la situación edilicia de la bodega, en línea con un pedido previo del gobernador al asumir, lo que derivó en la puesta en funcionamiento formalizada este viernes.

Botellas de "Vino Escuela", elaboradas por los estudiantes de la Escuela de Fruticultura y Enología, con la etiqueta que conmemora la renovación de la bodega.

"Creemos en la educación, creemos en el trabajo que genera oportunidades y en el esfuerzo que construye el futuro", afirmó Susana Laciar, intendenta de la Ciudad de San Juan.

De la vid al vaso: el rol de los alumnos

La bodega ya forma parte del plan de estudios, tanto para la orientación agropecuaria como para la tecnicatura en alimentos. Los estudiantes están a cargo de la elaboración de vinos y de mistela —una bebida alcohólica dulce hecha con mosto de uva y alcohol vínico—, trabajando variedades como Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah, además de blancas como Moscatel y variedades paseras.

Botellas de "Vino Escuela", producidas por los alumnos de la institución.

La escuela mantiene convenios con las bodegas Las Invernadas y Huarpe, que reciben a los alumnos como practicantes. Este contacto directo con el trabajo real busca formar mano de obra intermedia entre el enólogo y el personal operario de bodega, con proyección a futuros acuerdos comerciales con otros grupos elaboradores. El nombre de "Bodega Escuela" remite además al esquema histórico de la institución, en el que una tecnicatura inicial, con los saberes adquiridos en la escuela, habilitaba a ejercer antes de acceder al título superior de enólogo.

Un espacio con fines exclusivamente pedagógicos

Por ahora, el objetivo de la bodega es exclusivamente educativo: darles a los estudiantes un espacio real donde ejecutar la elaboración como si fuera un trabajo en la industria, y donde puedan culminar sus prácticas didácticas con un producto terminado. Más adelante se proyecta comercializar o incluso llegar a firmar acuerdos con más grupos de elaboradores.