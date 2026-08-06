Un niño de tercer grado llevó un arma a la escuela

Ocurrió en la comuna de San Roque. La Policía secuestró el arma y la Justicia investiga cómo llegó a manos del alumno.

Un nene de tercer grado llevó un arma de fuego a un colegio de Córdoba y generó conmoción en la comunidad educativa. El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles en la Escuela Alberto Maggi, en la comuna de San Roque.

El procedimiento comenzó cuando efectivos policiales que finalizaban un operativo en la zona fueron advertidos por una docente de la institución sobre la presencia del arma dentro del establecimiento.

Secuestraron el arma Ante la situación, los policías intervinieron de inmediato para resguardar a los alumnos y docentes. Los efectivos secuestraron un arma marca Safari, calibre 36.