    • 6 de agosto de 2026 - 09:59

    Un niño de tercer grado llevó un arma a la escuela

    Ocurrió en la comuna de San Roque. La Policía secuestró el arma y la Justicia investiga cómo llegó a manos del alumno.

    El arma secuestrada en el operativo.

    El arma secuestrada en el operativo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de tercer grado llevó un arma de fuego a un colegio de Córdoba y generó conmoción en la comunidad educativa. El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles en la Escuela Alberto Maggi, en la comuna de San Roque.

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    El procedimiento comenzó cuando efectivos policiales que finalizaban un operativo en la zona fueron advertidos por una docente de la institución sobre la presencia del arma dentro del establecimiento.

    Secuestraron el arma

    Ante la situación, los policías intervinieron de inmediato para resguardar a los alumnos y docentes. Los efectivos secuestraron un arma marca Safari, calibre 36.

    Ahora la investigación deberá determinar cómo llegó el arma a manos del niño y en qué circunstancias la llevó a clases.

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