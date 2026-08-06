Juan Cruz Rufino, otra vez en tribunales: quedó imputado por una presunta estafa en la venta de un lote

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino pasó por Tribunales otra vez este jueves. La Justicia formalizó una investigación penal en su contra por una presunta estafa relacionada con la venta de un lote en el departamento 9 de Julio .

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La audiencia estuvo encabezada por la jueza Mabel Moya , mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Heredia .

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió en mayo de 2024. La denuncia sostiene que Rufino firmó un boleto de compraventa con Danilo Exequiel Rosselot por un terreno y recibió como parte de pago un automóvil Ford Ka, valuado en unos cinco millones de pesos .

Durante la audiencia, la magistrada resolvió que la investigación tendrá un plazo de seis meses , en lugar de los 12 que había solicitado la Fiscalía. Además, impuso medidas de coerción, que son obligaciones destinadas a garantizar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. En este caso, Rufino deberá presentarse cada 15 días en la Comisaría 6ª y cumplir con las demás exigencias del proceso .

Otro dato relevante incorporado al expediente es que el Ford Ka entregado como parte de la operación ya fue vendido, motivo por el cual la jueza resolvió disponer el embargo sobre ese bien, aunque se informó que ya no está en poder del acusado.

Durante la audiencia, Rufino manifestó su intención de llegar a un acuerdo con el denunciante para intentar resolver el conflicto. Su defensa no se opuso al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Juan Cruz Rufino y sus causas en la Justicia de San Juan

Esta no es la primera causa que enfrenta el cantante. En abril de 2026 fue condenado en un juicio abreviado —un procedimiento en el que el acusado reconoce su responsabilidad y acuerda la pena con la Fiscalía para evitar un juicio oral— por amenazas y daños cometidos contra su pareja. Además, mantiene otra causa por una presunta estafa vinculada a la venta de un automóvil, expediente en el que acordó resarcir económicamente al denunciante para evitar que el proceso penal continuara.

En 2022 ya había sido denunciado por otra expareja por un hecho de lesiones y agresiones en contexto de pareja.

En aquel momento, como no registraba antecedentes penales, su defensa consiguió la suspensión de juicio a prueba, más conocida como probation. De esa manera evitó una condena formal y se le impusieron tareas comunitarias durante 36 horas en la Municipalidad de San Martín, además del pago de una suma simbólica destinada a la compra de leche para donación.