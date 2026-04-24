El cantante Juan Cruz Rufino confesó que ahorcó y amenazó con un cuchillo a su pareja y fue condenado

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino recibió por primera vez una condena, tras protagonizar una seguidilla de denuncias, por violencia de género y estafa, en 2025. En una audiencia realizada este viernes, el artista reconoció haber amenazado, ahorcado y agredido a su pareja durante un violento episodio ocurrido en octubre pasado en su vivienda de Chimbas , y aceptó una pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional mediante un juicio abreviado .

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El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Mario Panetta, acompañado por la ayudante fiscal Verónica Recio y el abogado defensor Gustavo Sánchez , quienes pactaron la condena por los delitos de amenazas simples y daños en concurso real. Además, desde Fiscalía se solicitaron medidas de restricción vinculadas a actos molestos o perturbadores, aunque no se mantuvo la prohibición de acercamiento debido a que la víctima y Rufino retomaron la relación y actualmente continúan conviviendo junto a la hija que tienen en común.

La investigación se originó por un hecho ocurrido el 15 de octubre de 2025 , cuando personal policial fue comisionado hasta una vivienda ubicada sobre calle San Martín, en Chimbas, tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un hombre fuera de control, agresivo y alterado.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a una joven, de 23 años, quien relató que había mantenido una fuerte discusión con Rufino dentro de la casa que compartían. Según la denuncia, el cantante la sujetó del cuello y de los brazos, la amenazó de muerte y le gritó que ella “no sabía cómo era cuando estaba loco”.

En medio del ataque, tomó un cuchillo tipo Tramontina con mango de madera y lo clavó en la puerta de la habitación para intimidarla. También rompió una mochila de su hijo, destrozó un espejo, dañó una notebook y se golpeó él mismo en la frente mientras seguía fuera de control.

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Según trascendió durante la investigación, Rufino atravesaba un fuerte consumo problemático de cocaína y, cuando no consumía estupefacientes, ingería clonazepam. También se mencionó que había restos de sustancias en su ropa y que gran parte de su dinero estaba destinado a la compra de droga. La discusión habría comenzado luego de que el cantante saliera a comprar cigarrillos y regresara convencido de que su pareja lo estaba engañando.

Inicialmente intervino Flagrancia bajo la órbita del fiscal Fernando Bonomo, aunque luego la causa fue derivada a la UFI CAVIG para una investigación más profunda.

Ya había recibido probation por violencia de género

No era la primera vez que Juan Cruz Rufino enfrentaba una causa por violencia de género. En 2022 ya había sido denunciado por otra expareja por un hecho de lesiones y agresiones en contexto de pareja.

En aquel momento, como no registraba antecedentes penales, su defensa consiguió la suspensión de juicio a prueba, más conocida como probation. De esa manera evitó una condena formal y se le impusieron tareas comunitarias durante 36 horas en la Municipalidad de San Martín, además del pago de una suma simbólica destinada a la compra de leche para donación.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 10.11.42 (1) Gustavo Sánchez, abogado de la defensa.

También en esa causa la denunciante había solicitado levantar la restricción perimetral y manifestó su voluntad de retomar la convivencia, situación que fue considerada por la Justicia al momento de resolver.

Sin embargo, en mayo de 2025 hubo un cambio de conducta que volvió a ponerlo bajo observación judicial, especialmente por la reiteración de episodios violentos en relaciones de pareja.

La causa por estafa y el acuerdo para evitar el juicio

A fines de 2025, Rufino volvió a sentarse frente a un juez, aunque esta vez por una causa de estafa relacionada con la venta irregular de un vehículo.

Un hombre lo denunció luego de entregarle una moto Honda y dinero en efectivo como parte de pago por un Fiat Uno Fire que el cantante ofrecía a través de Marketplace. El problema apareció cuando el comprador intentó transferir el auto y descubrió que figuraba a nombre de una persona fallecida desde hacía dos años.

Según la denuncia, Rufino nunca había informado esa situación y, pese a comprometerse luego a devolver el dinero, nunca cumplió. Finalmente, con la intervención del fiscal Adrián Riveros y la homologación del juez Roberto Montilla, se alcanzó una conciliación.

El artista se comprometió a devolver 5 millones de pesos en 17 cuotas mensuales de 300 mil pesos. Si cumple con ese acuerdo, la causa penal quedará extinguida.

El ocaso del cantante sanjuanino

Durante años, Juan Cruz Rufino fue una de las figuras jóvenes más reconocidas de la música sanjuanina. Desde niño conquistó al público con su voz, saltó a la fama nacional tras su paso por “Soñando por Cantar”, participó en la Fiesta Nacional del Sol y compartió escenario con artistas de renombre.

Su carrera prometía consolidarlo como una de las voces más destacadas de la provincia, pero con el paso del tiempo los conflictos judiciales comenzaron a desplazar su nombre de los escenarios para instalarlo en los titulares policiales.

Primero fue la probation por violencia de género en 2022, luego la denuncia por estafa y finalmente esta nueva condena por amenazas, daños y agresiones contra su actual pareja.

De ser el niño prodigio del folclore sanjuanino a convertirse en protagonista recurrente de causas penales, el presente de Rufino expone una caída que ya muchos describen como el ocaso de una estrella.