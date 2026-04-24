    • 24 de abril de 2026 - 11:38

    Crimen en Pocito: detuvieron a tres hombres por el asesinato de José Yáñez

    Los sospechosos son mayores de 40 años y fueron apresados tras una serie de allanamientos.

    De la casa del productor asesinado, la Unidad Operativa Pocito Este estaba cruzando la calle. Ningún efectivo vio u oyó algo.&nbsp;

    De la casa del productor asesinado, la Unidad Operativa Pocito Este estaba cruzando la calle. Ningún efectivo vio u oyó algo. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El fiscal Francisco Nicolía dio detalles del resonante crimen ocurrido en Pocito. 

    Crimen de un productor en Pocito: lo mataron de dos golpes en la cabeza y creen que fue un conocido
    La casa donde se produjo el homicidio de José Yañez.

    Confirmaron que el hombre hallado muerto en su casa de Pocito fue asesinado a golpes

    Según informaron fuentes vinculadas a la causa, los detenidos tienen más de 40 años y fueron apresados en el marco de allanamientos realizados en sus respectivos domicilios. Los procedimientos se llevaron a cabo tras reunir una serie de indicios que los ubicarían en la escena del hecho o vinculados directamente al homicidio.

    Si bien por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del crimen, los investigadores sostienen que las pruebas recolectadas hasta ahora resultaron clave para ordenar las detenciones.

    Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer completamente el caso y determinar las responsabilidades de cada uno en el homicidio de Yáñez.

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