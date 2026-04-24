Crimen en Pocito: detuvieron a tres hombres por el asesinato de José Yáñez

Los sospechosos son mayores de 40 años y fueron apresados tras una serie de allanamientos.

De la casa del productor asesinado, la Unidad Operativa Pocito Este estaba cruzando la calle. Ningún efectivo vio u oyó algo.

La investigación por el crimen de José Yáñez en el departamento Pocito tuvo avances significativos en las últimas horas, con la detención de tres hombres señalados como los principales sospechosos.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, los detenidos tienen más de 40 años y fueron apresados en el marco de allanamientos realizados en sus respectivos domicilios. Los procedimientos se llevaron a cabo tras reunir una serie de indicios que los ubicarían en la escena del hecho o vinculados directamente al homicidio.

Si bien por el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del crimen, los investigadores sostienen que las pruebas recolectadas hasta ahora resultaron clave para ordenar las detenciones.