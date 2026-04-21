Confirmaron que el hombre hallado muerto en su casa de Pocito fue asesinado a golpes

La UFI Delitos Especiales informó que la víctima, de unos 78 años, fue asesinada con violencia en Pocito.

La casa donde se produjo el homicidio de José Yañez.

La investigación por la muerte de José Yañez, el hombre de 78 años hallado sin vida este martes al mediodía en una vivienda del departamento Pocito, dio un giro en las últimas horas tras confirmarse que se trató de un homicidio.

Según informó el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el hecho fue calificado como homicidio doloso y se constató que la víctima presentaba signos de una muerte violenta ocurrida hace más de 48 horas.

El hallazgo se produjo este martes en un domicilio ubicado sobre Calle 12, a unos 50 metros de Alfonso XIII, en jurisdicción de la Comisaría 7ª. Al tomar conocimiento del hecho, personal de la UFI, junto con la Brigada de Delitos Especiales, Criminalística y la consultora técnica del Ministerio Público, llevaron adelante diversas medidas en la escena.

El cuerpo de Yañez fue encontrado en la cocina de la vivienda por parte de un amigo de la víctima. A posterior, fue examinado por la médica Beatriz Vázquez y la médica legista Cintia Ferreyra, quienes determinaron preliminarmente que la muerte se produjo por agresiones, presuntamente golpes con elementos que aún deben ser confirmados mediante la autopsia.

Este nuevo informe modifica las primeras hipótesis del caso, que inicialmente no descartaban una muerte natural. Ahora, la causa se centra en esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el o los responsables.