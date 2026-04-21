Misterio en Pocito: hallaron sin vida y con un golpe en la cabeza a un hombre de 85 años

El cuerpo fue encontrado por un amigo en el interior de una vivienda. Interviene la UFI de Delitos Especiales para determinar las causas del fallecimiento.

El cuerpo del hombre estaba tendido en el interior de la vivienda.

Un hombre de aproximadamente 85 años fue hallado sin vida este martes al mediodía en una vivienda ubicada en Pocito, en un hecho que es investigado por la Justicia bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales.

El episodio se registró cerca de las 12:40 horas en una casa situada sobre Calle 12, a unos 50 metros de Alfonso XIII, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 7ª. Según informaron fuentes policiales, el hallazgo fue realizado por Armando Valerio Dufay, de 74 años, quien manifestó que al ingresar al domicilio encontró a su amigo, identificado como José Yañez, tendido en el piso de la cocina y sin signos vitales.

De acuerdo a los primeros datos, el cuerpo presentaba signos de descomposición, lo que indicaría que llevaba varios días sin vida. Además, se observó sangre alrededor de la cabeza, por lo que se presume que el hombre habría sufrido un golpe en esa zona.

Personal médico del servicio de emergencias 107 fue alertado, pero no acudió al lugar al considerar que el fallecimiento no era reciente. En tanto, familiares de la víctima señalaron que el hombre no contaba con médico de cabecera.

Si bien en una primera inspección no se detectaron signos de violencia en la vivienda, la investigación quedó en manos del ayudante fiscal de turno, Carlos Ortiz, quien dispuso la intervención de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Bruno Santiago.