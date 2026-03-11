11 de marzo de 2026 - 08:59

Hallaron muerto a un hombre en un basural de Pocito y la autopsia reveló la causa

El cuerpo fue encontrado por un compañero y la necropsia descartó un hecho violento.

Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Un hombre de 38 años fue hallado muerto en una precaria construcción ubicada en un basural del departamento Pocito y, tras la investigación judicial, se confirmó que falleció por causas naturales.

Leé además

Este año serán 10 los participantes que competirán para convertise en Embajador del Tomaticán 2026 en la Fiesta del Tomaticán, en Pocito.

Pocito se prepara para disfrutar de la tercera Fiesta del Tomaticán que se realizará este mes
Demoledor. Hugo Pernini fue el mejor de la Copa Scott de Mountain Bike en Pocito.

Mountain Bike: la Copa Scott disputó su segunda fecha en Pocito

El hecho se conoció cuando un compañero de vivienda de la víctima, también en situación de calle, intentó despertarlo y notó que no reaccionaba. Ante esa situación, dio aviso a las autoridades. El fallecido fue identificado como Silverio Filomeno Páez, quien residía en un sector de ranchos situado cerca de calle Lemos, entre 12 y 13, una zona marcada por condiciones de extrema vulnerabilidad social.

Tras el llamado, personal policial de la comisaría con jurisdicción en el área llegó al lugar junto a integrantes de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron las primeras tareas en la escena y preservaron el área para el trabajo de los peritos. Durante una inspección ocular preliminar, los investigadores no detectaron signos evidentes de violencia, lucha ni indicios de criminalidad. Sin embargo, debido a la edad de la víctima y a las circunstancias del hallazgo, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Con el avance de la investigación, los peritos forenses confirmaron que Páez murió por causas naturales. Según indicaron fuentes judiciales, los estudios descartaron cualquier tipo de intervención de terceros o lesiones compatibles con un ataque.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El médico Miguel Amado.

El médico Miguel Amado pasará 4 años en el Penal por abusar de dos pacientes

Escapaban de la Policía en San Juan y uno cargaba algo increíble: un inodoro Ferrum envuelto en una tela negra. Cómo terminó el insólito operativo.

Huyeron al ver a la Policía y uno llevaba un inodoro al hombro en La Rinconada

Advierten por crecidas en San Juan: estado de rutas para este viernes 30 de enero

El estado de rutas en San Juan: varios caminos continúan intransitables tras las lluvias

Pocito y Valle Fértil continúan con algunos caminos intransitables: el estado de rutas y caminos de San Juan

Lluvias en San Juan: qué rutas están cortadas y cuáles se pueden transitar con precaución