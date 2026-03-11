Hallaron muerto a un hombre en un basural de Pocito y la autopsia reveló la causa

El cuerpo fue encontrado por un compañero y la necropsia descartó un hecho violento.

Un hombre de 38 años fue hallado muerto en una precaria construcción ubicada en un basural del departamento Pocito y, tras la investigación judicial, se confirmó que falleció por causas naturales.

El hecho se conoció cuando un compañero de vivienda de la víctima, también en situación de calle, intentó despertarlo y notó que no reaccionaba. Ante esa situación, dio aviso a las autoridades. El fallecido fue identificado como Silverio Filomeno Páez, quien residía en un sector de ranchos situado cerca de calle Lemos, entre 12 y 13, una zona marcada por condiciones de extrema vulnerabilidad social.

Tras el llamado, personal policial de la comisaría con jurisdicción en el área llegó al lugar junto a integrantes de la UFI Delitos Especiales, quienes realizaron las primeras tareas en la escena y preservaron el área para el trabajo de los peritos. Durante una inspección ocular preliminar, los investigadores no detectaron signos evidentes de violencia, lucha ni indicios de criminalidad. Sin embargo, debido a la edad de la víctima y a las circunstancias del hallazgo, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.