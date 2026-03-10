Mountain Bike: la Copa Scott disputó su segunda fecha en Pocito

El pasado fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha de la Copa Scott de Mountain Bike , una de las competencias más convocantes del calendario provincial de ciclismo de montaña. La jornada tuvo lugar en el tradicional Circuito Los Puentes, ubicado en el departamento Pocito.

Con seis sanjuaninos, la Selección argentina confirmó al equipo que competirá en el Panamericano de ruta

Primera Nacional: San Martín, gratis por TV todo el 2026, de la mano de Chiqui Tapia

El trazado, caracterizado por sus sectores rápidos, zonas técnicas y desniveles naturales, ofreció un gran espectáculo deportivo para los competidores y el público que se acercó a presenciar la competencia. A lo largo de la jornada, corredores de distintos puntos de la provincia participaron en las diferentes categorías del campeonato.

La competencia contó con un amplio programa de divisiones, permitiendo la participación de ciclistas de distintas edades y niveles de experiencia. Entre las categorías presentes estuvieron Pro A y B, Elite, Juniors, Master A, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E, Cadetes, Promocional A, B y C, Menores, Damas Promocionales, Damas Competitiva y E-Bike.

El gran ganador fue Hugo Pernini en la categoría Pro A, mientras que Inés Gutiérrez fue la más destacada en Damas Elite.

CLASIFICACIONES MOUNTAIN BIKE

Categoría Pro A

1° Hugo Pernini

2° Lautaro Gallardo

3° Mauro Berrocal

4° Bruno Ciambella

5° Matías Castro

E-Bikes

1° Javier Carrizo

2° José Romero

3° Gonzalo Garrido

E-Bikes Damas

1° Sonia Procopio

Damas Elite

1° Inés Gutierrez

2° Paula De La Vega

3° Morena Gómez

4° Caterina Castro

ARRANQUE EN ULLUM

En paralelo, los amantes del Mountain bike en San Juan ya empezaron a prepararse para lo que será el inicio del calendario 2026 del Campeonato Sanjuanino. Y ya hay fecha porque la primera jornada será el próximo 15 de marzo, en el departamento de Ullum, en la zona de Lomas de Las Tapias, en el perilago del Dique de Ullum con largada y llegada de en el bosque del ingreso del embarcadero. El horario de largada para las categorías Promocionales será a partir de las 8,30.

Las categorías participantes son Promociónales damas A y B , en caballeros A, B y C, en tanto que en Competitivas todas las categorías a nivel UCI,, también categoría E BIKE. Habrá premiación del 1º al 5º de cada categoría y premiación general.

Los más chicos también tendrán su lugar en categorías Kid, desde cami-cletas hasta 12 años en sus respectivas categorías.

El circuito de Lomas de Las Tapias se recorrerá en dos oportunidades, totalizando 40 km para categoría Competitivas y 30 km para categorías Promocionales. Las inscripciones ya están abiertas en los puntos de inscripción presenciales ZONA FITNESS-SJ Y PRO BIKE, también por Whatsapp y próximo a través del link.

La organización a cargo de ZONA FITNESS-SJ EVENTOS, fizcalizacion de ASOCIACIÓN SANJUANINA DE CICLISTA DE MONTAÑA y auspicia de SECRETARIA DEPORTES Y MUNICIPALIDAD DE ULLUM.

Confirmada la presencia de importante equipos de nuestra provincia, Mendoza , San Luis y la Rioja( más de 300 bikers).

En el campeonato sanjuanino participan todas las categoría antes mencionadas, con premiación final del 1er a 3ro de cada categoría.