Octavos de final de la Champions League: fecha, hora y dónde ver todos los partidos

La competencia de clubes más importante de Europa entra en su recta final este martes 10 de marzo. El detalle de todos los cruces.

Por Redacción Diario de Cuyo

Los octavos de final de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes 10 de marzo con cuatro imperdibles partidos. El primero de estos encuentros está programado para las 14:45 (hora de Argentina) y tendrá como protagonistas al Galatasaray de Turquía y al Liverpool de Inglaterra.

Más tarde, a las 17, se llevaran a cabo los otros tres partidos del día de manera simultánea. En uno de ellos, el Newcastle inglés recibirá al Barcelona de España, que con el español Lamine Yamal a la cabeza intenta quedarse con la “Orejona” después de 11 años.

A su vez, el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone recibirá al Tottenham de Inglaterra, mientras que el Atalanta, único equipo italiano en carrera, tendrá una prueba durísima cuando reciba al Bayern Múnich de Alemania, uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

La actividad en la Champions League continuará el miércoles, con los otros cuatro partidos correspondientes a la ida de los octavos de final, entre los cuales resalta el duelo entre Real Madrid y Manchester City. A continuación, el cronograma completo y dónde ver los encuentros.

Fecha, hora y dónde ver los octavos de final de la Champions League

Martes 10/3

  1. Galatasaray - Liverpool: a las 14:45 por Fox Sports (canales 101 y 1015 de Telecentro)
  2. Newcastle - Barcelona: a las 17 por Fox Sports (canales 101 y 1015 de Telecentro)
  3. Atlético de Madrid - Tottenham: a las 17 por ESPN (canales 105 y 1011 de Telecentro)
  4. Atalanta - Bayern Múnich: a las 17 por ESPN 2 (canales 104 y 1012 de Telecentro)

Miércoles 11/3

  • Bayer Leverkusen - Arsenal: a las 14:45 por ESPN (canales 105 y 1011 de Telecentro)
  • Real Madrid - Manchester City: a las 17 por Fox Sports (canales 101 y 1015 de Telecentro)
  • Bodo/Glimt - Sporting Lisboa: a las 17 por Fox Sports 2 (canales 102 y 1016 de Telecentro)
  • PSG - Chelsea: a las 17 por ESPN (canales 105 y 1011 de Telecentro)
